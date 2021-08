Aléatoire: un artiste de bande dessinée crée un mème légendaire pour ‘Pokémon Gun’

Présentation de Zagurinu – le légendaire du faux jeu Pokémon Gun (Image: Wooden Plank Studios / Abel Hagen)

Dans le passé, Game Freak sortait généralement deux jeux Pokémon principaux et une autre entrée avec du contenu supplémentaire. Les fans ont vu cela se produire d’innombrables fois au fil des ans avec des titres tels que Pokémon Yellow, Crystal, Emerald et Platinum.

Pour les dernières entrées sur Nintendo Switch, le développeur a décidé de publier le contenu d’extension à la place via DLC – excluant essentiellement les chances d’un troisième jeu autonome, aux côtés Pokémon Épée et Bouclier. Cela n’a pas empêché les fans de proposer leurs propres idées pour une troisième entrée et celle qui a fait son chemin était le mème Pokémon Gun. Cela n’a de sens qu’à côté de l’épée et du bouclier, non?

L’artiste de bande dessinée et fan de Pokémon Abel Hagen de Wooden Plank Studios a maintenant poussé cette blague un peu plus loin. Après qu’un fan de Patreon leur ait demandé de proposer un design légendaire pour la fausse entrée « Gun », ils ont créé le concept suivant (et même une boîte) pour ce faux monstre de poche, connu sous le nom de « Zagurinu » :

@WoodenPlank Cela a commencé comme une blague, mais j’y suis vraiment entré, alors j’ai aussi fait de faux cartons. #pokemonswordshield #pokemon #fakemon #fakemonday

Image: Studios de planches de bois / Abel Hagen Image: Studios de planches de bois / Abel Hagen

Bien que Pokémon Gun ait commencé comme rien de plus qu’un mème, les choses sont devenues un peu trop sérieuses en 2019, lorsqu’un média mexicain a publié une photo d’un logo Pokémon Gun créé par des fans – le confondant avec l’un des nouveaux jeux, aux côtés de Sword et Bouclier à l’époque.

Bien qu’il soit peu probable que les Pokémon sur le thème des armes se retrouvent dans la série de si tôt, un jeu de collecte de créatures à venir appelé Palworld a récemment été annoncé comprend en fait des combats avec des armes à feu.

Que pensez-vous du faux Pokémon Gun légendaire ? Plus sérieusement, auriez-vous été prêt pour une troisième entrée après Sword and Shield, ou les extensions étaient-elles plus que suffisantes ? Partagez vos propres pensées ci-dessous.