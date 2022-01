Aléatoire: un bel œuf de Pâques de Pokémon Diamond & Pearl revient dans les nouveaux remakes

Image : Serebii

Aujourd’hui, c’est le 54e anniversaire du réalisateur et compositeur bien-aimé des jeux Pokémon, Junichi Masuda – et, pour célébrer son anniversaire, vous pouvez voir une surprise à durée limitée dans Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl.

À l’époque où les jeux originaux sont sortis en 2006 et 2007, il y avait un secret intégré dans le code, mais personne ne le découvrira avant son 40e anniversaire en 2008. Sur son blog personnel, il a demandé aux fans de jouer au jeu le jour de son anniversaire, et quand ils l’ont fait, ils ont découvert le charmant œuf de Pâques qui est « la poussière de diamant ».

« Oh oui.

Voici une petite surprise pour vous.

Veuillez jouer à Pokemon Diamond / Pearl le 12 janvier.

Vous trouverez quelque chose de différent !!!!!

J’espère que cette année, tout se passe bien pour vous tous.

À plus. »

— Junichi Masuda, 10 janvier 2008

Dirigez-vous vers Snowpoint City le 12 janvier et la neige qui tombe du ciel sera scintillante, comme des confettis scintillants célébrant l’existence de Masuda. L’effet de la poussière de diamant a été utilisé avec parcimonie depuis pour célébrer d’autres événements, comme le Leap Day, le Nouvel An et même l’anniversaire du joueur.

Le même bel effet a été appliqué à Brilliant Diamond et Shining Pearl, bien sûr, que certains fans (dans les fuseaux horaires précédents) ont déjà découverts :

snowpoint city diamond dust… j’ai oublié que mon système est réglé un jour à l’avance pic.twitter.com/gsxKC5lE0z— string lesbien gummy truer (@croisstring) 11 janvier 2022

Joli. La poussière de diamant tombe ! #PokemonBrilliantDiamond #PokemonShiningPearl pic.twitter.com/wb6G3OwWXa— Aussie Riolu (@AussieRiolu) 11 janvier 2022

Yo ! Poussière de diamant! #PokemonBrilliantDiamond #NintendoSwitch pic.twitter.com/uSii3k74Vh— Satomi (3×10+3) (@MeowsticP) 11 janvier 2022

Joyeux anniversaire, Junichi Masuda, et merci pour toutes vos contributions aux jeux Pokémon !

