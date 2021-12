Aléatoire : un fan a « mal » dessiné près de 700 chevaliers creux en attendant Silksong

Jour 618 du chevalier creux mal dessiné jusqu’à ce que le chant de soie sorte de HollowKnight

Ah, Silksong – ça fait si longtemps. Les passionnés de la magistrale Metroidvania Hollow Knight de Team Cherry attendent depuis longtemps la suite de l’un des grands succès du jeu indépendant de 2017. Révélé pour la première fois en février 2019, une démo présentée dans le flux Treehouse de l’E3 2019 de Nintendo en juin 2019 et c’était bien paraître à ce stade… et c’est à peu près tout ce que nous avons vu ou entendu depuis.

Un fan particulièrement passionné, WeeblesJeebles sur Reddit, a commencé à dessiner le personnage principal une fois par jour, tous les jours en attendant la fin de la suite. À partir du 18 décembre 2019 – peu de temps après que Team Cherry ait présenté la bande originale du jeu de Chris Larkin – WeeblesJeebles est maintenant au Jour 683 … et toujours pas de Silksong.

L’artiste, que nous dirions plutôt modeste en décrivant les images comme « mal » dessinées, a parfois gardé les choses d’actualité, créé des images liées sur plusieurs jours pour faire une bande et offre régulièrement de bonnes vibrations et des conseils généraux. Observez une poignée ci-dessous, y compris plusieurs images basées sur des jeux de mots. Nous aimons un bon jeu de mots :

Nous comprenons et apprécions certainement l’enthousiasme. Reconnaissant qu’il s’agissait d’un long shot, nous avons provisoirement mis Silksong dans notre liste de jeux à venir avec impatience au début de l’année. Avec l’Indie World Showcase de Nintendo prévu plus tard dans la journée, il est encore techniquement temps, non?

Une goutte d’ombre est trop à espérer – même une nouvelle bande-annonce semble étrange en ce moment, mais le jeu doit être lancé à un moment donné, donc ce n’est pas hors de question. Soyez d’accord avec nous, ce n’est pas hors de question !

De toute évidence, les événements mondiaux depuis 2019 ont été tumultueux, il n’est donc pas surprenant que le jeu prenne du temps à se développer, et avec l’original toujours tenu à cet égard – et se vendant probablement fortement des années après sa sortie – il n’y a aucune raison pour laquelle Team Cherry ne devrait pas prendre son bon vieux temps avec la suite.

Cela ne facilite pas pour autant l’attente. Ici, rappelez-vous à quoi ressemble le jeu avec cette démo de gameplay du stream E3 Treehouse de Nintendo… à partir de juin 2019.

