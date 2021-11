Aléatoire: un fan d’Animal Crossing partage des conceptions de personnages LEGO que vous pouvez construire à la maison

Image : iprice, Rebrickable

La soif de LEGO sur le thème d’Animal Crossing reste plus élevée que jamais, et même si la société a malheureusement rejeté une proposition d’ensemble Animal Crossing le mois dernier, les fans travaillent toujours dur pour créer de superbes designs.

Prenez ceux-ci, par exemple, partagés en ligne par un utilisateur de Rebrickable nommé iprice. Avec déjà une quarantaine de designs à leur actif (et ils nous ont promis qu’il y en avait d’autres à venir), iprice s’est occupé de créer des designs pour un certain nombre de personnages non jouables de la franchise Animal Crossing. Le meilleur, c’est que chaque conception utilise des briques que vous pouvez obtenir – ou peut-être déjà posséder – vous-même.

En cliquant sur le design de votre choix sur le site Web Rebrickable, vous pourrez vérifier exactement quelles pièces LEGO sont nécessaires pour terminer la construction. Sur cette conception de Tom Nook, nous pouvons voir qu’un total de 109 pièces sont nécessaires, et le site vous donne même une estimation de combien ces pièces pourraient coûter si vous ne les avez pas déjà.

Nous sommes reconnaissants pour ces listes de pièces parce que nous ne gérerions jamais cela nous-mêmes…

Avons-nous des fanatiques de LEGO dans la communauté Nintendo Life ? Vous pensez essayer vous-même l’un de ces modèles ? N’hésitez pas à rédiger un commentaire ferme mais douloureux à faire ci-dessous.