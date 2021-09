Aléatoire: un fan d’Animal Crossing partage les designs des 20 maillots de Premier League

Image : Gametropolis

Plus tôt dans l’année, le joueur d’Animal Crossing: New Horizons et utilisateur de YouTube Gametropolis a créé et partagé des designs pour les 24 équipes participant à l’Euro, permettant aux autres joueurs de représenter leur pays ou leur équipe préférée avec fierté. Maintenant, ils sont de retour avec un nouvel ensemble de kits tout aussi impressionnants qu’avant.

C’est vrai, cette fois, Gametropolis a tenté de recréer les 20 kits d’équipe de la Premier League de cette année. Chaque équipe de la ligue la plus prestigieuse d’Angleterre est correcte et présente, de Manchester United et Liverpool à la puissante Leicester City, et elles ont toutes l’air plutôt bien.

Vous pouvez tous les voir dans la vidéo ci-dessous, où Gametropolis partage gentiment les codes dont vous avez besoin pour télécharger chacun d’eux.

Vous habillerez-vous dans l’un de ces kits de foot fantaisie ? Quelle équipe allez-vous représenter sur votre île ? Faites le nous savoir dans les commentaires.