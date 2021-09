Aléatoire : un fan de Nintendo collectionne tous les jeux Game Boy en seulement deux ans

in

Image : La vie de Nintendo

Plusieurs membres de l’équipe de Nintendo Life se considéreraient comme des collectionneurs, mais aucun d’entre nous n’a jamais réussi à réaliser quelque chose de semblable.

L’utilisateur de Twitter Shouta a réussi à mettre la main sur chaque jeu Game Boy sorti au Japon, complétant étonnamment l’ensemble en seulement deux ans. On pense qu’un énorme 1 244 jeux ont été publiés pour le système dans le pays (environ 200 de plus que les États-Unis), ce qui signifie que la collection est tout à fait impressionnante à voir.

Comme détaillé dans le tweet ci-dessous, Shouta a vraiment commencé à travailler sur la collection en septembre 2019 – nous ne savons pas comment quelqu’un pourrait réussir à récupérer plus de 1 000 jeux pendant cette période, mais nous applaudissons l’effort.

市販のゲームボーイソフト全1244タイトル(非売品・ハード扱いを除く)をコンプリートしました! 2019年9月から本格的な収集を開始し、丸2年。本当に多くの人に支えられ、無事に集めきることができました。ツイッターがなければ後5年はかかっていたでしょう。 pic.twitter.com/xjeTScUkj3 — ショウタ (@marumi_1985) 8 septembre 2021

Tout simplement magnifique.

S’adressant à Kotaku, Shouta explique : « J’ai toujours aimé la Game Boy, et j’avais acheté un certain nombre de jeux pour jouer, et en cours de route, cela s’est transformé en décider de terminer l’ensemble complet … je n’ai pas additionné combien j’ai dépensé, donc je ne sais pas.”

Ses abonnés sur Twitter l’ont aidé à retrouver les jeux manquants de la collection – sans eux, Shouta dit que le processus “aurait pris cinq ans” – et il semble qu’il ait déjà des idées sur ce qu’il faut faire ensuite. “J’ai aussi envie de collectionner GBA, mais je pense que je vais commencer par créer mes propres étagères de rangement comme je l’ai fait pour la Game Boy.”