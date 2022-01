Aléatoire : un fan de Nintendo crée un boîtier en acier pour sa station d’accueil Switch

Image : via Reddit

Un fan de Switch sur le subreddit Nintendo Switch a montré un boîtier sur mesure entièrement en acier. Pour clarifier, cette création de ‘Destroyer1102’ n’est pas réellement un dock fonctionnel, mais un boîtier en acier qui entoure l’unité de base officielle.

Il semble être conçu spécifiquement pour le dock du modèle OG et si vous vous inquiétez des interférences sans fil, le créateur a expliqué comment il utilise un adaptateur LAN. Certains autres utilisateurs craignaient que la ventilation ne soit coupée à l’arrière du quai, c’est donc un défaut de conception possible. Il pourrait aussi devenir un peu chaud, ce qui n’est pas une bonne chose étant donné qu’il est fait de métal.

En disant cela, le créateur a tout fait par lui-même – cela inclut la conception du boîtier et la soudure, et c’est une création personnalisée impressionnante que personne d’autre n’a. Une réponse l’a même comparé à « Beskar Armor » comme on le voit dans l’émission Star Wars, The Mandalorian. Et en termes d’améliorations futures, un plan possible plus tard est d’allumer le logo Smash Bros. – un peu comme le réacteur Arc d’Iron Man.

