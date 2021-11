Aléatoire : un groupe de petits Pikachus a dansé autour d’un Pikachu de dix mètres de haut pour célébrer l’ouverture du centre commercial

Image : Visitez Songjiang

Normalement, si vous entendiez la nouvelle qu’un groupe de créatures a été aperçu en train de danser autour d’une version beaucoup, beaucoup plus grande desdites créatures, vous seriez un peu inquiet qu’une sorte de rite arcanique soit en cours. On ne peut pas dire avec certitude que ce n’est pas le cas, mais au moins c’est mignon.

Il y a une statue de Pikachu de 10 mètres de haut dans un nouveau centre commercial à Shanghai pour célébrer l’inauguration. Je ne sais pas pourquoi pic.twitter.com/VtK4T4aQcL— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) 18 novembre 2021

Le 18 novembre, l’initié de l’industrie du jeu Daniel Ahmad a publié quelques photos d’un mystérieux Pikachu de dix mètres de haut à l’extérieur d’un nouveau centre commercial de Shanghai. Aujourd’hui, la raison du grand boi a été révélée : il fait partie d’un partenariat entre The Pokémon Company et l’inauguration de Songjiang INCITY, et c’est aussi un totem autour duquel les plus petits Pikachus dansants (qui se promènent à peu près à chaque événement , et parfois dégonfler) peuvent se rassembler.

Mise à jour : pic.twitter.com/7uDJSdWcU9— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) 23 novembre 2021

Tout cela fait partie d’une collaboration beaucoup plus vaste, avec encore plus de grands Pokémon, des magasins éphémères et des événements spéciaux dans le centre commercial :

Avec l’ouverture officielle de #INCITY hier, de nombreux #Pikachu ont offert de belles performances au public.

Et le deuxième #Pokémon géant a été dévoilé. C’est #Mew !! #songjiang #shanghai https://t.co/tgK2f9Og4O pic.twitter.com/g7kAGZ55iW— Songjiang Shanghai (@VisitSongjiang) 22 novembre 2021

Il s’avère que Songjiang INCITY est loin d’être le premier centre commercial de Shanghai à avoir une connexion Pokémon – il existe également un centre commercial appelé Metro City qui a la forme d’une Pokéball :

Quel Pokémon seriez-vous le plus excité de voir une statue de dix mètres de haut ? Faites le nous savoir dans les commentaires.