Aléatoire: un Mario plutôt en colère se cache dans ce jeu Sega Saturn de 1995

Sega et Nintendo sont les meilleurs amis de nos jours, mais il n’en a pas toujours été ainsi. Il était une fois, les deux sociétés se battaient pour la domination du salon via leur gamme respective de systèmes domestiques, et leurs mascottes – Mario et Sonic – étaient des ennemis acharnés qui ne seraient pas morts dans le même jeu (comment les choses ont changé, hein ?).

Compte tenu de la rivalité qui a existé à un moment donné, il est tout à fait naturel que les développeurs de ces deux sociétés trouvent des moyens de se moquer secrètement l’un de l’autre, et un tel exemple est caché dans les dossiers de la Sega plutôt moyenne (mais très attrayante). Jeu de plateforme Saturn 2D Astal, sorti en 1995.

Comme vous pouvez le voir sur l’image ci-dessous, un membre de l’équipe de développement s’est donné la peine de créer un Mario plutôt sinistre et l’a caché dans les fichiers de données.

ディスク内にあるAPT.BINの0xFE90にマリオと思われる画像が隠されていた事が発見される。 pic.twitter.com/WVFiN9k41i— Yoshino (@yoshinokentarou) 1er novembre 2021

La description se lit comme suit :

« Astal » qui est sorti sur Saturne. On découvre qu’une image qui semble être Mario était cachée dans 0xFE90 d’APT.BIN sur le disque.

Il y a peu de temps, nous avons signalé que Mario se trouvait également dans l’original Sonic l’hérisson – mais nous pensons toujours que cela pourrait être une coïncidence plus qu’autre chose.