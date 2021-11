Aléatoire : une copie signée de la carte de visite de 1989 de Shigeru Miyamoto a disparu et le propriétaire veut la récupérer

Image : Nintendo

Shigeru Miyamoto pourrait être célèbre pour tous ceux qui connaissent leur Mario de leur Sonique, mais il est facile d’oublier que cela n’a pas toujours été le cas – et même aujourd’hui, il y a des gens qui pourraient ne pas être conscients de l’héritage du grand homme. Ainsi, lorsque le non-joueur Tony LeCroix a eu la chance de rencontrer le légendaire concepteur de jeux à la fin des années 80, il n’est peut-être pas très surprenant qu’il ne sache pas qui il était.

« J’étais dans le business de la musique, et en 1989, je travaillais pour un groupe country », nous dit LeCroix. « Nous jouions dans un festival au Japon. Le promoteur possédait un bar country qui s’appelait Good Time Charlies ; il s’appelait Charlie Nagatani. Après le concert, il nous a invités dans son bar. En arrivant, il m’a présenté à son ami qui ne parlait qu’un anglais approximatif, mais suffisamment pour communiquer. » Aucun prix pour deviner qui était cet « ami » – mais il suffit de dire que LeCroix et Miyamoto se sont bien entendus grâce à leur amour commun de la musique.

« Nous étions au bar et avons parlé de musique », explique LeCroix. « Il s’intéressait beaucoup aux instruments à cordes dont je m’occupais, comme les guitares, les mandolines, etc. Nous parlions juste de musique en partageant des bières ensemble. il m’a demandé mon autographe; en plaisantant, je lui ai dit que je lui donnerais le mien s’il me donnait le sien. En sortant ma carte de visite et en la signant, il a fait de même. J’ai remarqué qu’après avoir signé son nom, il a rapidement tiré un petit personnage dessus. Je ne suis pas un joueur et je n’avais aucune idée de qui était le petit bonhomme qu’il dessinait. Un peu plus tard dans la vie, j’ai vu quelqu’un jouer à un jeu et j’ai reconnu le personnage – c’était Mario ! »

Cette rencontre fortuite incroyable a conduit LeCroix à posséder quelque chose qui, bien que peut-être pas doté d’une valeur commerciale massive, a beaucoup de valeur sentimentale. Cependant, ce n’est que très récemment qu’il a réellement rattrapé les réalisations de Miyamoto.

Le seul enregistrement que Tony a de sa rencontre avec Miyamoto en 1989 est cette photo qu’il a prise de la carte avant de la poster (Image: Tony LeCroix)

« J’ai gardé cette carte pendant 32 ans », poursuit-il. « Plus tôt cette année, j’ai pris ma retraite, et avec du temps libre, j’ai cherché sur Internet ‘Shigeru Miyamoto’ et j’ai réalisé ce qu’il avait accompli au cours de sa vie et à quel point il était important pour la communauté des joueurs. » Malheureusement, c’est à ce stade que l’histoire tourne au pire.

« J’étais curieux de voir ce que pouvait valoir cette carte et j’ai commencé à essayer de trouver un évaluateur », ajoute LeCroix. « Je suis tombé sur une annonce pour une maison de vente aux enchères spécialisée dans les jeux et je les ai contactés – à ce moment-là, je préfère ne pas divulguer leur nom – et j’ai été convaincu de leur envoyer la carte pour une prochaine vente aux enchères. Ils ont affirmé que ce serait le article » en vedette « . Je leur ai envoyé la carte et maintenant ils m’appellent et me disent que la carte est manquante. »

Bien sûr, des articles disparaissent tout le temps dans le courrier, mais LeCroix est convaincu qu’il y a un acte criminel ici. « Je crois vraiment que ma carte m’a été volée et qu’elle réapparaîtra probablement à l’avenir », nous dit-il. « Je doute honnêtement que je récupérerai jamais ma carte, mais j’aimerais vraiment faire connaître à la communauté des joueurs la véritable histoire de l’histoire de cette carte, et comment elle est née et comment elle a été retirée de le propriétaire d’origine. »

Bien qu’il soit probable que Miyamoto ait signé de nombreuses autres cartes de cette période, l’illustration et la signature la rendent assez unique et facile à identifier. Si la carte est mise en vente, il y a une petite chance qu’elle retrouve son propriétaire légitime – l’homme qui partageait une passion commune pour la musique avec Miyamoto dans un bar japonais il y a 32 ans.