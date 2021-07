Aléatoire : une entreprise britannique invite ses clients à détruire d’anciennes consoles de jeux

Image : Thérapie de démolition

Si vous êtes un lecteur régulier de ce site, nous imaginons que vous êtes très probablement le genre de personne qui s’occupe de ses anciens jeux et consoles avec un niveau réconfortant d’amour et de soin. En effet, dans notre cas, nous n’avons pas peur d’admettre que nous sommes si précieux sur notre collection de systèmes classiques que nous commencerions à nous sentir un peu nerveux si quelqu’un touchait un de nos articles préférés.

À l’autre extrémité de l’échelle, cependant, se trouve la thérapie de démolition. Cette nouvelle initiative de la société britannique Electrical Direct invite les gens à « éliminer leur stress de verrouillage » sur de vieux équipements électriques cassés, y compris une variété de technologies de jeu. Nous avons déjà vu des schémas similaires – l’idée est que vous pouvez vraiment laisser échapper votre stress et votre colère dans un environnement sûr, en brisant les choses avec un ami pour vous défouler.

Nous éviterons de trop partager le communiqué de presse de l’initiative (il aborde ce stéréotypé « les joueurs sont en colère, les monstres qui quittent la rage »), mais essentiellement, vous et un ami pouvez avoir 30 minutes de plaisir technologique pour la somme de 50 £. Pour ce droit d’entrée, vous pouvez vous procurer un marteau, une brique, une hache, un maillet, un pied de biche ou même un club de golf pour utiliser de vieux objets de jeu, des téléviseurs, des ordinateurs portables, des claviers, des moniteurs de PC et plus encore.

Demolition Therapy arrivera à Londres, Manchester, Birmingham, Bristol et Glasgow, et toute personne intéressée peut s’inscrire à la liste de diffusion ici.

Oh, et ne vous inquiétez pas, une note sur le site Web indique que “tout ce que vous pouvez casser dans Demolition Therapy était déjà cassé pour minimiser le gaspillage inutile. Nous recyclons et réutilisons tout ce qui est en état de marche, vous détruisez ce qui n’a plus d’utilité. “

Pouvez-vous voir cela décoller? Y a-t-il des consoles de jeux en particulier que vous ne voudriez pas détruire ? Partagez vos pensées fracassantes avec nous dans les commentaires ci-dessous.