Aléatoire: une version alternative inutilisée de l’art de la boîte de Mega Man 3 a été vendue sur Ebay

Image : Capcom / sumb1else

Les premières boîtes d’art de Mega Man – en particulier les versions nord-américaines de l’art de la boîte de Mega Man – sont tristement célèbres pour être un peu, eh bien, à l’écart. Et nous sommes exceptionnellement généreux lorsque nous disons « un peu » ; la couverture NA utilisée pour le jeu original est réputée pour être l’un des pires exemples d’art de boîte de jeu vidéo jamais créé et même les concepteurs de Capcom eux-mêmes sont connus pour exprimer leur consternation face aux décisions prises à l’époque de la NES. Nous ne sommes pas d’accord sur le fait que c’est le pire art de la boîte de tous les temps, même s’il est indéniable qu’il est absolument atroce.

Au moment où Mega Man 3 est arrivé, les choses s’étaient un peu calmées et le Mega Man nord-américain ornant la couverture du classique 8 bits est beaucoup plus proche du Rockman que nous connaissons et aimons. Bien sûr, son visage est un peu espiègle, mais comparé à 1 et 2, c’est presque acceptable.

Récemment, une cellule de production présentant une version alternative de l’art nord-américain – peut-être une conception de mise en page avant la création de l’œuvre d’art finale – a été vendue via une vente aux enchères en ligne. Comme vous pouvez le voir ci-dessus (et ci-dessous), cette version présente la même mise en page exacte que l’art finalisé, avec des différences mineures à tous les niveaux. Plus précisément, découvrez les détails du sol et de l’éclairage dans cette version préliminaire, ainsi que le visage du personnage principal :

Images : sumb1else

Dans la description, le vendeur a expliqué comment il avait été acheté à l’origine « il y a des années à quelqu’un sur le site NintentoAge maintenant fermé qui l’a obtenu directement d’une personne impliquée dans la commercialisation du jeu ». Voici quelques détails supplémentaires sur la cellule de la même description d’article :

Il mesure environ 5 pouces de haut et est très cool car il présente l’illustration de la boîte sans le titre du jeu, le logo Capcom et la bande promotionnelle par-dessus. C’est peut-être l’un des seuls moyens de voir le format complet de l’œuvre d’art uniquement. La chose la plus intéressante à propos de cette pièce est qu’elle présente une version inutilisée de l’art. Si vous regardez le visage de Mega Man, vous verrez que ses yeux sont différents de l’art de la boîte finale. Qui sait s’il existe d’autres copies de cette version ailleurs.

Il est possible que cette pièce ait été utilisée pour créer la mise en page de l’art de la boîte de production finale. La plupart des pièces comme celle-ci sont soit enfermées quelque part et personne ne les connaît, soit elles sont souvent détruites, il s’agit donc vraiment d’une pièce unique.

La cellule a fini par se vendre 566 $ plus les frais d’expédition – pas mal pour un morceau de l’histoire de Mega Man 8 bits. Nous espérons que le nouveau propriétaire en prendra bien soin.

Nous avons jeté un coup d’œil aux premiers coffrets d’art de Mega Man dans le cadre de notre série Box Art Brawl (qui reviendra un jour, nous vous le promettons !) — n’hésitez pas à parcourir les différents niveaux d’horreur à votre guise :

Vous aimez cette version du coffret Mega Man 3 ? Où afficheriez-vous ce joli petit morceau d’histoire de la NES si vous faisiez une offre gagnante ? Faites-nous savoir ci-dessous.

