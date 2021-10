Aléatoire : veuillez ne pas immerger vos cartouches Game Boy Zelda dans du jus d’orange

Cela semble évident, mais tremper vos vieilles cartouches de jeux vidéo dans du jus d’orange n’est pas une bonne idée. C’est la leçon que Solderking (AKA : Taylor Burley) prêche en ce moment – au cas où vous ne le sauriez pas, Burley demande souvent à ses téléspectateurs d’envoyer des éléments qui ne fonctionnent plus, et son dernier cas était une copie de La Légende de Zelda : Oracle des Saisons qui avait, selon son propriétaire, récemment plongé dans du JO doux et sucré.

Le jeu a été nettoyé au mieux des capacités du propriétaire et a même fonctionné pendant une courte période, mais lorsqu’il a atteint le bureau de Burley, il refusait de démarrer. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, Burley est surpris de la qualité du jeu lorsqu’il ouvre initialement la cartouche – mais, en retirant les composants de la carte, il découvre rapidement que tout le jus d’orange n’a pas été nettoyé, et le liquide acide rongeait tranquillement les traces de cuivre depuis un certain temps.

La solution? Burley gratte la corrosion puis commence à recréer minutieusement les connexions endommagées avec un fil solide de calibre 30 – un travail si délicat qu’il doit utiliser un microscope numérique et une pince à épiler. Pour couronner le tout, Burley vaporise un revêtement spécial qui devrait garantir que les futurs plongeons dans le liquide ne ruineront pas le chariot.

Regarder Burley travailler est étrangement relaxant, et nous vous recommandons fortement de regarder les autres vidéos de sa chaîne, surtout si vous appréciez l’art de manipuler un fer à souder avec une main ferme.

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube