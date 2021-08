Aléatoire: voici la couverture de prise casque pour interrupteur la plus cool que nous ayons jamais vue

Image : sakisbig25, Reddit

Les décalcomanies de console et les poignées de pouce fantaisie pour vos contrôleurs sont à la mode ces jours-ci, mais voici un accessoire fait maison qui est un peu différent – et beaucoup plus cool.

L’utilisateur de Reddit, sakisbig25, a partagé des photos de sa tentative de couverture de prise casque pour sa Nintendo Switch, en éloignant la poussière et la saleté avec style. Nous admettrons que nous ne voyons pas souvent de caches jack conçus spécialement pour le Switch, mais nous sommes assez confiants que cette conception ferait de toute façon sortir la plupart des autres de l’eau.

“J’ai donc eu cette idée d’un simple couvercle pour la prise casque qui ressemble à un chariot Game Boy inséré sur le Switch”, explique sakisbig25. “Vous pouvez également imprimer un autocollant avec le jeu auquel vous jouez actuellement.”

Vous pouvez le voir de plus près dans les images ci-dessous. Notez que la cartouche Game Boy (qui se trouve au-dessus de la fente de cartouche réelle du Switch) a actuellement un autocollant personnalisé Zelda: Breath of the Wild et pourrait facilement être échangé contre autre chose pour offrir une surcharge nostalgique complète tout en jouant à vos jeux préférés.

La couverture a été imprimée en 3D, et si vous avez vous-même accès à une impression 3D, vous pouvez récupérer les fichiers nécessaires pour imprimer votre propre couverture de prise casque ici. Assurez-vous simplement de ne pas le casser accidentellement et de ne pas coincer du plastique dans la prise – vous êtes prévenu !

Un bel effort fait maison, hein ? N’hésitez pas à partager vos réflexions à ce sujet dans les commentaires ci-dessous.