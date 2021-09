Aléatoire: voici quelques clickbait – Non vraiment, la dernière chanson de Splatoon 3 s’appelle ‘Clickbait’

in

Dans le cadre du Nintendo Direct d’hier, nous avons eu droit à un nouveau regard sur Splatoon 3, le dernier opus de la franchise de jeux de tir squid-kid de Nintendo qui devrait être lancée l’année prochaine.

Tout avait l’air plutôt excitant comme vous vous en doutez (rattrapez-le ici si vous l’avez manqué), mais la nouvelle séquence de gameplay n’était pas la seule chose à sortir de l’émission d’hier. La soutenir avec style était ce qui semblait être une toute nouvelle chanson, faisant plaisir à nos oreilles reconnaissantes alors que nous nous imprégions de la nouvelle action à l’écran – mais était-ce vraiment nouveau? Et comment peut-on l’écouter en boucle ?

Eh bien, grâce aux mystérieuses archives vidéo « non répertoriées » de YouTube, nous savons maintenant que le nouveau morceau s’appelle Clickbait. Nous avons toujours été de grands fans de la bande originale de Splatoon, et cette dernière chanson répond parfaitement à ces attentes avec une autre combinaison habituelle de surf rock et de voix numérisées de la série. Vérifie ça:

Ce n’est qu’une question de temps avant que cela ne soit joué dans l’un de ces superbes concerts de Splatoon, n’est-ce pas ?

Vous attendez avec impatience Splatoon 3 ? Cette fenêtre de sortie 2022 donne-t-elle toujours l’impression d’être à jamais ? Faites le nous savoir dans les commentaires.