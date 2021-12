Aléatoire : Vous voulez être dans une publicité Ring Fit ? Vous pouvez, si vous êtes basé au Royaume-Uni

Image : Nintendo

Nintendo a multiplié les publicités en prévision de la ruée vers Noël, mais qu’en est-il du « oh non, j’ai mangé trop de petits pâtés » après Noël ? Eh bien, nous avons bien sûr Ring Fit Adventure, qui est à nouveau disponible après cette ruée vers la pandémie.

Mais la publicité pour « Buy Ring Fit To Work Off These Christmas Calories » n’est pas encore tournée. L’agence de casting Kate And Lou + Ro Casting recherche actuellement « des personnes qui aiment intégrer Ring Fit dans leur routine d’exercice à domicile, et des familles qui aiment jouer et faire de l’exercice ensemble en utilisant Ring Fit » pour filmer une publicité dans leur propre maison.

Possédez-vous une Nintendo Ring Fit ? L’utilisez-vous pour garder la forme ? Nous recherchons des personnes qui utilisent Nintendo Ring Fit pour une campagne commerciale. Il s’agit d’une opportunité rémunérée. APPLIQUER : https://t.co/6eOv4oJh4I#RingFitAdventure #Nintendo #NintendoSwitch #casting #castingcall #fitness pic.twitter.com/RQk9VQNuqW – K&L + Ro Casting CDA CSA (@KateandLouCast) 7 décembre 2021

Cependant, il semble y avoir une petite faille – l’application de casting semble impliquer qu’ils accepteront également les personnes qui ont joué à Xbox Kinect. Mais il s’agit d’un site Web de Nintendo, nous ne pouvons donc absolument pas tolérer un tel comportement. Là encore, un jeu Kinect vient de sortir…