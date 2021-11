Aléatoire : Vous voulez sentir comme Sonic ? Alors découvrez ces Colognes Sega officielles

Image : Sega / Numskull

Écoutez, si vous voulez sentir comme un hérisson trop actif qui transpire constamment à force de courir à la vitesse de la lumière, nous n’allons pas vous juger. Eh bien, beaucoup.

Oui, Numskull Designs a dévoilé une nouvelle gamme d’eaux de Cologne officielles Sega qui sont censées être un « régal pour vos sens ». Nous devrons les croire sur parole, mais ces descriptions nous permettent d’imaginer à quel point chaque parfum est « vivifiant ».

Des options Sonic, Shenmue et Yakuza sont disponibles, car pourquoi pas ? Des images peuvent être trouvées ci-dessous.

Officiel Sonic the Hedgehog ‘Blue Blur’ unisexe Cologne

Ajoutez un parfum magnifique et rafraîchissant à votre vie quotidienne avec cette eau de Cologne unisexe vivifiante Sonic the Hedgehog ‘Blue Blur’ ! Étant donné le sceau d’approbation du célèbre flou bleu, cette eau de Cologne dégage un arôme d’agrumes frais, un zeste de pamplemousse et de citron et de citron vert exotiques, surmonté du parfum de la brise de l’océan et du fondu de melon glacé. Profitez des riches tons de base du cuir, du daim et du cèdre. Ce parfum est excellent à offrir en cadeau à un être cher ou à vous-même !

Officiel Shenmue ‘Tobacco and Gold’ unisexe Cologne

Rebelle et addictive, cette eau de Cologne unisexe exaltante Shenmue « Tobacco and Gold » dégage toutes les bonnes odeurs pour que Ryo Hazuki hoche la tête en signe d’appréciation. Profitez de ce parfum très masculin avec des notes de tête de cardamome et de bergamote contrastantes, de tabac doré fumant, d’iris et de sauge profonds, et une base forte de patchouli. Ce parfum est idéal pour offrir en cadeau à un être cher ou pour vous-même !

Eau de Cologne unisexe officielle Yakuza/Ryū ga Gotoku ‘Bourbon and Smoke’

Créée pour la nuit, cette eau de Cologne unisexe Yakuza/Ryū ga Gotoku « Bourbon and Smoke » audacieuse et intrigante vous fera sentir comme le meilleur chef du crime du clan Tojo ! Ce parfum dégage un parfum profond et mystérieux de chêne antique, de bois de cèdre, de cire d’abeille infusé de bourbon fumé, de rose coriace et de piment brûlant. Cette eau de Cologne est parfaite à offrir en cadeau à un être cher ou à garder pour soi !

Images : Sega / Numskull

Les bouteilles elles-mêmes sont plutôt cool, nous l’admettons, mais voulez-vous vraiment sentir comme le meilleur chef du crime du clan Tojo ? Si la réponse est oui, vous les trouverez dans la boutique européenne officielle de Sega au prix de 29,99 £ / 29,56 €.

Si vous décidez de prendre une bouteille ou deux, n’oubliez pas de revenir et de nous dire à quoi elles ressemblent !