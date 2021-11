Aléatoire : Vous voulez un commutateur ce Noël ? Espérons que vous ne vous retrouvez pas avec l’un de ces clones

Le Switch est susceptible d’être l’un des articles les plus désirables de Noël 2021, ce qui signifie que nous pourrions le voir se vendre partout – malgré le fait qu’il approche de son cinquième anniversaire.

Lorsqu’il y a une forte demande pour quelque chose, cela signifie généralement que d’autres entreprises essaient de gagner de l’argent, et c’est certainement vrai dans le secteur en plein essor des jeux portables fabriqués en Chine. Nous avons couvert ces systèmes d’émulation à quelques reprises sur Nintendo Life, avec des produits comme l’Anbernic R351V et Retroid Pocket 2 fournissant des moyens solides (et bon marché) de jouer des ROM, mais les entreprises d’Extrême-Orient semblent avoir trouvé un moyen ingénieux moyen de rendre leurs appareils encore plus attrayants pour les clients potentiels (et peut-être sans méfiance) : ils les font ressembler à la Switch.

Découvrez l’Anbernic PS5000, par exemple. Où ont-ils eu l’idée de ce match rouge/bleu, nous nous demandons ?

Wow, je ne savais pas que le Switch Lite était livré avec des contrôleurs pic.twitter.com/8H7xvE5Lbv— The Retro Future (@Elliot_Coll) 19 novembre 2021

Ou peut-être préférez-vous le X12 PLUS, dont le design est basé sur celui de la PS Vita mais qui intègre le jeu de couleurs emblématique Switch Joy-Con pour faire bonne mesure. Pourquoi pas, non ?

Le S9000A est un autre de ces « nous avons cette coque de clone PS Vita et nous devons l’embellir un peu, alors ajoutons l’offre Switch colours »:

Ensuite, il y a le Powkiddy X2, que nous avons déjà couvert sur ce site :

Et le CoolBaby RS-17 ? Ces choses ont toutes les MEILLEURS noms :

Le D20, stupidement bon marché et au nom simpliste, ne joue peut-être qu’à des jeux 8 bits de base, mais il fait toujours vibrer ce look Switch très important :

Peut-être recherchez-vous quelque chose d’un peu plus ergonomique ? Alors le X19plus pourrait être celui qu’il vous faut. Elle porte bien entendu les couleurs de cette saison :

Si vous recherchez cette ambiance « Switch Lite », alors le Powkiddy RGB10 MAX pourrait être plus à votre goût :

Ironiquement, la plupart de ces appareils exécutent le même genre de choses – des émulateurs pour les systèmes classiques comme la NES, la SNES, la Mega Drive et la Game Boy – alors même si vous êtes assuré d’une action de jeu liée à Nintendo si vous en trouvez une sous votre arbre ( bien que du genre juridiquement douteux), nous ne pouvons pas imaginer que ces imposants gratteront tout à fait la même démangeaison que le Switch lui-même.