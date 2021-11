Aléatoire : Vous voulez un groupe live dans Zelda : un lien vers le passé ? Le jeu Brass vous a couvert

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

C’est une grande année d’anniversaire avec LA légende de Zelda 35 ans, mais il est également à noter que le 21 novembre nous apporte le 30e anniversaire de La légende de Zelda : un lien vers le passé arrivant au Japon. C’est l’un des plus grands jeux de la série, et même de l’histoire du jeu, et bien sûr les fans le célébreront de différentes manières.

Un projet plutôt amusant vient de The Game Brass, que vous pouvez apercevoir dans la bande-annonce ci-dessus. Ce groupe produit des arrangements axés sur les cuivres de musique de jeu classique depuis trois ans, et est le dernier groupe à faire son prochain album un peu différent. A Link to the Brass ne sera pas seulement un album de la bande originale du jeu sur divers services de streaming, mais sera également une option d’intégration dans les ROM du jeu.

Oui, les ROM peuvent être un sujet fougueux, nous nous concentrons sur le projet de musique cool dans ce cas.

Sorti le 21 novembre, l’achat de l’album sur Bandcamp donnera également droit aux auditeurs à un patch d’amélioration audio MSU-1. Cela peut ensuite être ajouté aux ROM rétro de votre choix, dans le but de convertir la bande-son du jeu emblématique de Nintendo en une interprétation de fanfare en direct.

Ce nouveau projet est une reprise piste par piste, note par note, de la partition légendaire de Koji Kondo pour The Legend of Zelda: A Link to the Past pour Super Famicom/Super NES. Chaque grand appel à l’aventure, chaque ambiance de donjon maussade, a été capturé et recréé dans son intégralité par certains des meilleurs joueurs de cuivres du monde VGM. Le résultat est un tour de force époustouflant, émouvant et stupéfiant qui vous fera entendre cette superbe bande-son de tous les temps sous un tout nouveau jour.

Si vous êtes comme cet écrivain et que vous voulez simplement écouter l’album, il sera sur Bandcamp et apparaîtra à un moment donné (peut-être au lancement) sur les services de streaming – voici la page Spotify du groupe.

Nous aimons vraiment le son que le groupe produit avec cette musique classique – dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires !