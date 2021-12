Aléatoire : Vous vous souvenez du moment où le célèbre romancier Martin Amis a jeté Donkey Kong ?

Image : Nintendo

L’un des romanciers les plus influents et les plus acclamés de sa génération, l’écrivain primé Martin Amis – célèbre pour des livres tels que Argent, Champs de Londres et L’information – n’est peut-être pas le genre de nom qu’on s’attendrait à voir sur un site sur les jeux vidéo, mais au début des années 80, Amis était pris de la fièvre des jeux vidéo et est même allé jusqu’à produire un livre sur le sujet : les années 1982 Space Invaders: Guide d’un accro aux tactiques de combat, aux gros scores et aux meilleures machines.

Complété par une préface de nul autre que le poids lourd hollywoodien Steven Spielberg, le livre a non seulement tenté de séparer l’explosion d’intérêt pour les jeux vidéo d’arcade, mais également de jeter un œil au côté le plus semé de l’industrie. Amis décrit sa «dépendance» en termes inquiétants, comme s’il était accro à une sorte de drogue nouvelle génération qu’il trouve impossible d’abandonner.

Les auteurs qui portent leur attention sur la « prochaine grande chose » n’ont rien de nouveau, et il est fort probable qu’Amis ait supposé que le jeu vidéo était une mode qui devait être correctement documentée avant qu’il ne disparaisse à jamais, mais il ressort clairement du livre qu’il a acquis une bonne talent pour le jeu, ayant maîtrisé Envahisseurs de l’espace, le coin-op de Taito dont le livre tire son titre assez maladroit.

Cependant, ces dernières années, Amis a essayé de prétendre que le livre n’existe pas ; dans le premier paragraphe de sa critique de l’excellente œuvre de Steven Poole Déclencheur heureux, Nicholas Lezard mentionne qu’il a dit une fois à Amis que Invasion of the Space Invaders était l’une des meilleures choses qu’il ait jamais écrites. « L’expression de son visage, avec peut-être plus de pitié que de mépris, reste avec moi inconfortablement », se souvient Lezard. Pas étonnant qu’Amis ait été heureux de laisser le livre être épuisé pendant des années (il a finalement été réédité en 2018 par Johnathan Cape, ce qui est une chance, car les exemplaires originaux changeaient de mains pour bien plus de 150 $ à un moment donné).

En feuilletant les pages de cette étude brillante et captivante des jeux d’arcade des années 80, il est peut-être facile de voir pourquoi Amis est si réticent à reconnaître cette entreprise fougueuse mais imparfaite. Le texte est d’un sérieux désarmant, et Amis – bien qu’il soit clairement un joueur talentueux à ce stade – fait des prédictions plutôt malheureuses qui non seulement datent le livre, mais le font également paraître terriblement mal informé.

Alors qu’il fait à juste titre l’éloge de personnes comme Défenseur, Missile Command et Mille-Pattes, il appelle grenouille « un dogger » qui « n’a tout simplement pas ce qu’il faut », et quant à Nintendo Donkey Kong, il est encore plus critique, réussissant à lancer une injure plutôt malheureuse tant qu’il y est :

Grâce à un coup de maître d’erreur de traduction, « King Kong » est devenu « Donkey Kong ». Comment est-ce arrivé? Il semble que là-bas sur Kamikaze Street, King signifie âne, ou Kong signifie roi, ou quelque chose du genre. Quoi qu’il en soit, le jeu est un caniche. Âne, tes jours sont comptés. La cour des équarrisseurs vous attend. Il est plus amusant de spéculer sur ce que Nintendo nous apportera dans le futur. Le Lynx disparu. Le Ouistiti du Loch Ness. Le chiot de 20 000 lieues.

Bien sûr, il est facile de se moquer de ce livre en 2021, avec un recul considérable. Amis faisait beaucoup de recherches avec Invasion of the Space Invaders car personne n’avait sérieusement tenté un tel projet auparavant, et de nombreux jeux répertoriés proposent des astuces et des conseils détaillés qui ne peuvent provenir que d’heures et d’heures d’expérience pratique. C’est une tranche imparfaite de l’histoire du jeu, bien sûr, mais qui vaut la peine d’être découverte si vous ne l’avez pas déjà fait.

Qui sait, un intérêt accru pour le livre pourrait enfin encourager Amis à reconnaître son existence.

