Aléatoire : Waluigi et Wario obtiennent une approbation de célébrité bien méritée

Comme vous le savez sans doute, Christina Aguilera a récemment fait un peu de publicité à Nintendo, jouant dans une publicité avec sa famille et parlant du sujet dans une interview avec Elle (qui a certes été ignorée dans les cercles de jeu pendant un bon moment) . Nous avons appris qu’être célèbre peut vous donner un aperçu de Pokémon Legends : Arceus, par exemple.

Mais nous ne pouvions pas laisser cette interview dériver complètement dans le passé lointain d’Internet sans mettre en évidence une autre section – Christina Aguilera montre l’amour pour Wario et Waluigi. Elle a été interrogée sur ses personnages préférés et a fait le bon appel :

Cela dépend du jeu, pour être honnête. Encore une fois, les Mario Party[sic] et les Mario Karts, ma sœur et moi avons toujours apprécié dans le passé d’être des personnages du genre frère, et je m’appelle Wario, elle est Waluigi. Nous aimons faire les voix. Ils deviennent vraiment idiots. Donc, nous les aimons vraiment. Mais maintenant, avec les nouveaux personnages qui sont sortis, j’adore Pink Gold Peach, c’est l’une de mes préférées, Rosalina, et oui, ce sont des personnages du genre métal et ils sont vraiment cool.