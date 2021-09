Aléatoire: Waluigi “s’invite” à Super Smash Bros. dans cette bande-annonce émotionnelle faite par des fans

Image : King Bob Gaming

Croyez-le ou non, mais il ne reste plus qu’un seul emplacement pour remplir le deuxième Fighters Pass pour Super Smash Bros. Ultimate. Le directeur du jeu, Masahiro Sakurai, a également répété que ce sera vraiment le dernier personnage à rejoindre la bataille.

Bien qu’on ne sache toujours pas qui sera exactement le combattant final, il y a évidemment beaucoup de joueurs qui espèrent voir un Waluigi se révéler. Bien qu’il n’y ait absolument aucune garantie que quelque chose comme cela se produise nécessairement, cela n’a pas empêché les fans d’imaginer à quoi pourrait ressembler l’ajout de Waluigi à la liste du jeu.

Nous avons même vu des mods tels que Project M (basé sur Super Smash Bros. Brawl) vont jusqu’à ajouter Waluigi en tant que personnage jouable, et maintenant la chaîne YouTube King Bob Gaming va encore plus loin avec une bande-annonce plutôt émouvante pour Waluigi, qui décide finalement de s’inviter à la bataille…

En 2018, le président de Nintendo of America à l’époque, Reggie Fils-Aimé, a mentionné comment Sakurai était bien conscient du soutien apporté à Waluigi et a noté que la prise de décision lui appartenait. Bien que, plus récemment, Sakurai lui-même nous ait dit que Nintendo avait un “plus grand” mot à dire dans ce processus, et que ses propres “préférences” ne jouent pas vraiment un rôle dans le processus de sélection.

Et puis il y a la théorie selon laquelle Waluigi ne rejoindra jamais la bataille en tant que combattant jouable, simplement parce qu’il est déjà un trophée d’assistance dans le jeu. Pourtant, cela n’a pas arrêté Min Min, qui était un esprit avant ses débuts de combattante dans Ultimate – donc des règles non écrites comme celle-ci peuvent toujours changer.

Nous avons eu tellement de personnages et de séries différents qui ont rejoint Smash au fil des ans de Steve et Alex de Minecraft à Kazuya de Tekken. Pourriez-vous voir Smash Bros. Ultimate sortir en fanfare en ajoutant Waluigi comme personnage jouable ? Quelqu’un d’autre que vous voudriez voir ? Laissez vos propres pensées et théories dans les commentaires ci-dessous.