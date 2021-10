Aléatoire: Yoshi de la série Super Mario a apparemment des noms différents

Eh bien, voici quelques anecdotes sur Nintendo que vous n’avez peut-être jamais entendues auparavant – Yoshi (comme dans un groupe, également appelé « Yoshies » ou « Yoshis ») ont apparemment des noms différents.

Que vous souhaitiez ou non embrasser cette tradition, cela dépend entièrement de vous, mais selon les matériaux de Nintendo of Europe à l’époque, chacun des Yoshi de Super Mario World 2: Yoshi’s Island avait un nom. Il y avait Yoshi – le principal acolyte de Mario, et en plus de cela, nous avons Jonny, Sunny, Claudi, Eddi, Netty, Tommy et Marci.

Comme expliqué par Super Mario Broth grâce à un scan de l’utilisateur de Twitter @SiggiStab, ces noms ont en fait été utilisés dans le guide officiel du jeu dans cette région, ainsi que dans les bandes dessinées du Club Nintendo. Comme souligné dans une réponse, ces noms étaient censés être basés sur les noms des employés du Club Nintendo chez NoE, qui ont travaillé sur tous ces documents.

Ils portent le nom des employés du Club Nintendo, responsables des bandes dessinées, des guides stratégiques et du magazine officiel de Nintendo en Europe.— Christian OF THE END ! (@Ductos) 12 octobre 2021

DIE HABEN ALLE INDIVIDUELLE NAMEN ?! pic.twitter.com/Oow9A96PGq— Siggi (@SiggiStab) 9 octobre 2021

Bien que ces noms ne soient certes pas reconnus en dehors de cette région, il est agréable de pouvoir enfin mettre un nom sur tous ces visages amicaux. Avez-vous un Yoshi préféré ? Dites-nous ci-dessous.