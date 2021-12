Aléatoire: Zelda: Breath Of The Wild a une astuce de magnésie soignée pour Bamboozle Guardians

Image : u/RinHara5aki

Vous savez comment le bip abeille-abeille-abeille-abeille d’un gardien de ciblage laser dans Breath of the Wild peut complètement gâcher votre journée? Cela ne doit pas être de cette façon. L’utilisateur de Reddit, RinHara5aki, a découvert une autre astuce étrange dans le jeu qui peut empêcher les fesses de Link de se faire exploser, et tout ce qu’il faut, c’est un peu de magnésie.

Les gardiens deviennent complètement confus à cause des objets largués par Mag. Cueillettes faciles. de Breath_of_the_Wild

Nous avons déjà minutieusement couvert les innombrables façons dont vous pouvez tuer un gardien – l’un des ennemis les plus redoutables de Breath of the Wild – et même le fait que vous puissiez les chevaucher. Mais il s’avère que les gros gars en métal sont également faciles à défoncer.

Tout ce que vous avez à faire est d’activer la rune Polaris et de déposer un objet. N’importe quel article. Cela générera, comme le dit RinHara5aki, « une hitbox invisible avec des propriétés étranges » qui bloque la ligne de mire des Gardiens. Vous pouvez l’utiliser à votre avantage, en les éliminant d’un rapide tir de tireur d’élite de la flèche ancienne – assurez-vous simplement de ne pas bouger, car vous redeviendrez visible, et notez que tous les gardiens derrière vous pourront toujours voir (et tirer ) vous.

Si vous avez faim d’astuces et d’histoires plus étranges et merveilleuses de Breath of the Wild, pouvons-nous vous suggérer de monter sur des tonneaux géants, du pain de course rapide et des courants ascendants épicés ? Vous savez que nous continuerons à découvrir d’autres astuces, alors assurez-vous de vérifier dans une semaine environ lorsque quelqu’un découvrira que le gros orteil de Link est capable de tuer un Lynel d’un coup.