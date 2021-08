Aléatoire : Zelda : Breath Of The Wild Player emmène le vieil homme rencontrer… un autre vieil homme ?

Image: Nintendo, via ThornyFox

À ce stade, nous sommes tous conscients qu’il y a beaucoup de choses différentes à voir et à faire dans The Legend of Zelda: Breath of the Wild, ainsi qu’un nombre égal de façons de s’amuser simplement en explorant Hyrule et en jouant avec le monde autour de vous. Cela dit, voici quelque chose que nous n’aurions jamais pensé essayer en 10 000 années héroïques.

L’utilisateur de YouTube ThornyFox a publié une vidéo montrant un sacré voyage à travers les champs herbeux et les collines rocheuses d’Hyrule, où Link décide de mettre de côté la sauvegarde du monde pour contourner les règles de l’espace et du temps. Vous vous souvenez du vieil homme, que vous rencontrez pour la première fois dès le début du jeu ? Et si on vous disait qu’il existe en fait plusieurs versions du Vieil Homme, et qu’elles pourraient se rencontrer ?

“Le vieil homme que vous rencontrez à chaque endroit est un PNJ complètement différent”, explique ThornyFox. “Il a juste un tas de clones pour donner l’impression qu’il se déplace rapidement ! Alors j’ai emmené le vieil homme rencontrer une autre version de lui-même. C’est une réunion de famille !”

Comment amener un PNJ à un autre endroit ? Eh bien, vous passez des heures à sprinter directement dedans pour les pousser quelques pixels à la fois. Voici ce qui se passe lorsqu’un vieil homme en rencontre un autre :

Est-ce que tous ces efforts en valaient la peine ? Probablement pas. Mais bon, voici encore un autre exemple de quelque chose que nous ne savions pas que vous pouviez faire dans ce jeu monstre !