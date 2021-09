Aléatoire: Zelda: Breath Of The Wild Player Snipes Hyrule Castle Guardian avec un incroyable tir de flèche de 2,6 km

Image : Nintendo

Nous espérons que vous êtes prêt pour l’édition d’aujourd’hui de « les joueurs font des choses complètement folles dans The Legend of Zelda : Breath of the Wild », parce que celui-ci est plutôt dingue.

Un joueur nommé YukinoSan a réussi à tirer et à détruire l’un des Gardiens patrouillant dans le château d’Hyrule avec une flèche tirée du Grand Plateau, le point de départ du jeu. La flèche a dû parcourir 2,6 kilomètres dans le jeu pour y arriver – ce qui n’est pas possible sans un peu de ruse – et elle a justement touché le point faible du Guardian, le tuant immédiatement. Considérant que le Guardian bougeait à l’époque, c’est un sacré coup.

Vous pouvez voir tout cela se produire dans la vidéo ci-dessous; YukinoSan commence par tirer le coup et utilise un glitch pour voler derrière lui, le gardant en vue jusqu’à ce qu’il heurte le Guardian. Après l’affichage impressionnant, YukinoSan commence à mesurer la distance du tir, expliquant le processus derrière la façon dont tout cela fonctionne.

Incidemment, le glitch laissant Link voler derrière la flèche était essentiel pour réussir le tour. Comme l’explique Automaton, les flèches ont une distance de tirage définie dans le jeu qui rendrait normalement le tir impossible; il a été découvert que pour que le vol d’une flèche s’étende au-delà de cette distance, Link doit d’une manière ou d’une autre la suivre.

Le problème de vol est connu sous le nom de BLSS (Bow Lift Smuggling Slide), et ne nécessite surtout pas la nécessité de certains ennemis ou emplacements à proximité pour le faire fonctionner. Les joueurs peuvent contrôler la direction et la vitesse du vol de Link en utilisant cette méthode, permettant des scènes étranges comme celle-ci :

#BreatoftheWild #NintendoSwitch pic.twitter.com/oyh1hIBkxe— LegendofLinkk (@iLegendofLinkk) 10 septembre 2021

Vous vous souvenez quand les Gardiens nous terrifiaient tous pendant les heures d’ouverture de Breath of the Wild ? Ha, comment les rôles ont changé.