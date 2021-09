Aléatoire: Zelda: Le dernier “Glitch Craze” de Breath Of The Wild implique de coller des choses à lier

Oh mon garçon, y a-t-il eu beaucoup de problèmes découverts dans Zelda : le souffle de la nature. Pas une semaine ne semble se passer sans que quelqu’un découvre un nouvel exploit ou une bizarrerie involontaire, et la dernière s’avère être l’une des plus bizarres à ce jour. Cela implique des choses qui collent au bras de Link et crée toutes sortes de possibilités de jeu étranges et merveilleuses.

La première observation documentée du problème a eu lieu fin août, lorsqu’un utilisateur de Twitter a partagé des images de Link avec un Cucco fixé à son bras. Fait intéressant, Link n’est pas considéré comme “tenant” l’oiseau dans le jeu, ce qui signifie qu’il est libre de tenir d’autres objets mais parvient toujours à bénéficier des capacités de glisse du Cucco.

かわいい #ゼルダの伝説 #BreathoftheWild #NintendoSwitch pic.twitter.com/SIQhManDz0— ぴりかんてん (@SNSKTues) 27 août 2021

Depuis que ce tweet a été mis en ligne, d’autres utilisateurs de Twitter ont partagé leurs propres vidéos, le bras de Link étant collé à divers autres objets, notamment un tonneau, une pierre et une tête désincarnée.

?? #ゼルダの伝説 #BreatoftheWild #NintendoSwitch pic.twitter.com/HFIAnQVCfB – ゼルダねこ(Neko) (@smaho_neko) 28 août 2021

一緒に姫様を助けような! pic.twitter.com/UBLVdT4qXr— (@yukino_san_14) 30 août 2021

英傑だるま pic.twitter.com/eTYJKLfCfW— ゆきのさん (@yukino_san_14) 28 août 2021

Ce qui rend ce problème vraiment intéressant – et pas seulement visuellement amusant – c’est qu’il vous permet de transporter des objets lourds à divers endroits sur la carte du monde.

L’utilisateur de Twitter Yukinosan a créé la vidéo suivante pour montrer comment ce problème est répliqué :

??

1.

2.

3.

4.

5. Lボタン+十字キー下+Aボタン(同時押し)

6. 片手で物を持ったら片手武器に切り替えて即盾を外す pic.twitter.com/mc9XM8gxOU— ゆきのさん (@yukino_san_14) 31 août 2021

Voici un guide plus détaillé (merci, Automaton!):

1. Problème de possession d’arme (contrebande d’épées) je. Préparez un objet qui peut être tenu comme des bombes

ii. Équipez-vous d’une arme à une main et d’un bouclier puis dégainez l’arme avec Y

iii. Appuyez sur B et déséquipez le bouclier pendant le mouvement de l’arme à ranger

iv. Ramassez l’objet et lancez-le et Link sera en état de tenir l’arme 2. Bras collé à un problème d’objet je. Déséquiper l’arme (ou équiper une arme à deux mains), équiper un bouclier

ii. Placez-vous devant l’objet que vous souhaitez attacher et accroupissez-vous face au sud

iii. Appuyez sur le bouton L (bombes) + bas sur le D-pad + le bouton A

* Pour le problème de contrebande d’épée, si vous avez lancé une bombe à distance, faites-la exploser (soyez dans l’état où le bouton L sort une bombe)

* Ce n’est pas un problème si vous n’appuyez pas longuement sur l’entrée D-pad bas.

iv. Ramassez l’objet d’une main, équipez-vous d’une arme à une main et déséquipez immédiatement le bouclier

* Si vous ne tenez pas l’objet dans une main ou n’êtes pas collé à l’objet, répétez la section 2 à partir de l’étape « i »

Faites-nous savoir si vous êtes capable de recréer ce problème en publiant un commentaire ci-dessous.