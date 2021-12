Aléatoire: Zelda: les Hinox de Breath of the Wild ont une peau très épaisse, il semblerait

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Il y a une longue liste de choses que vous ne savez peut-être pas sur Zelda : Breath of the Wild, et aujourd’hui, cette liste vient de s’allonger un peu.

Nous ne savons pas pourquoi Gaming Reinvented a réfléchi à ce problème particulier, mais il a décidé de voir ce qui se passerait si un Hinox était introduit dans une mare de lave bouillante. Pour ce faire, le monstre a dû être cajolé de l’un de ses points d’apparition potentiels à la Montagne de la Mort, puis poussé dans le magma incandescent, ce qui est un défi de longue haleine en soi.

Le résultat final ? Eh bien, pas grand-chose. Le Hinox est clairement fabriqué à partir de matériaux sévères et ne bronche même pas. Cependant, cela provoque un bruit aléatoire qui donne l’impression de péter – cependant, l’absence de bulles suggère que ce n’est pas intentionnel. Huer.

Bien que ce ne soit pas vraiment une grande nouvelle, il est étonnant que Breath of the Wild continue de nous réserver des surprises inattendues, même après près de cinq ans.