Aléatoire : Zelda Lucky Charm aide une gymnaste olympique à remporter l’or

in

“Les jeux vidéo ne vous mèneront nulle part”, ont-ils déclaré. “Les jeux vidéo sont pour les nerds et les bébés.” Eh bien, vous pouvez prendre ces opinions et les remplir directement de votre port HDMI, car les jeux vidéo viennent de remporter une médaille d’or olympique en gymnastique. Sorte de.

Après que Nina Derwael a remporté l’or pour la Belgique aux barres asymétriques féminines, son entraîneur, Marjorie Heuls, a tenu un petit morceau de plastique devant la caméra – une silhouette vêtue de vert jouant un minuscule ocarina bleu.

Lien aux #Olympiques Nina Derwael (Belgique) a remporté l’or aux barres asymétriques, et son entraîneur a Link comme porte-bonheur depuis 2017 pic.twitter.com/rBjkR7DLJz – Nintendeal (@Nintendeal) 2 août 2021

“La poupée est Zelda, une figurine créée par un auteur japonais avec laquelle mon fils a joué lorsqu’il était enfant”, a déclaré Heuls dans un article du site d’information belge HLN. Elle a reçu le porte-bonheur de ses enfants en 2017, lorsque Derwael a remporté le bronze aux Championnats du monde à Montréal. “Pour moi, c’est symbolique”, a déclaré Heuls. “C’est comme avoir mes enfants avec moi… Et c’est clairement aussi un porte-bonheur.”

Quelques personnes dans les réponses au tweet de Nintendeal ont noté que la figurine de Zelda est un amiibo “brutalisé”, mais nous n’en sommes pas si sûrs – elle a l’air assez différente, bien que la pose soit similaire. Zelda de Huels est un peu plus maigre et n’a pas son épée et son bouclier emblématiques, bien que le chapeau vert soit toujours visible. Comparez les deux par vous-même :

Nintendo

La plupart du temps, cependant, nous sommes simplement ravis de voir Zelda participer aux Jeux olympiques après le retrait de Nintendo. Félicitations à Huels, Derwael, et surtout, petit Zelda en plastique !