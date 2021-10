Alec Baldwin a «déchargé» le pistolet à hélice dans un accident sur le plateau qui a tué 1 réalisateur blessé

L’acteur Alec Baldwin a « déchargé » le pistolet à hélice dans un accident sur le plateau qui a tué Halyna Hutchins, directrice de la photographie de Rust, et blessé le réalisateur Joel Souza, a annoncé jeudi soir le département du shérif de Santa Fe, au Nouveau-Mexique. Hutchins, 42 ans, est décédée peu de temps après avoir été emmenée à l’hôpital de l’Université du Nouveau-Mexique à Albuquerque. L’incident fait actuellement l’objet d’une enquête et aucune accusation n’a été déposée.

Les adjoints du shérif sont arrivés au Bonanza Creek Ranch vers 13 h 50 HNR après avoir reçu un appel au 911 concernant une fusillade au Bonanza Creek Ranch, où Rust était filmé. « Le bureau du shérif confirme que deux individus ont été abattus sur le tournage de Rust. Halyna Hutchins, 42 ans, directrice de la photographie, et Joel Souza, 48 ans, réalisateur, ont été abattus lorsqu’une arme à feu a été déchargée par Alec Baldwin, 68 ans, producteur, et acteur », a déclaré le bureau du shérif dans un communiqué à Deadline. Souza est maintenant soigné au centre médical régional Christus St. Vincent.

Photos de #Hutchins et #Souza avec l’aimable autorisation de @IMDb. Souza est toujours en convalescence à @CSVRMC @KOB4 pic.twitter.com/I558Ig0szJ – Tessa Mentus (@TessaMentus) 22 octobre 2021

« Cette enquête reste ouverte et active. Aucune accusation n’a été déposée concernant cet incident. Des témoins continuent d’être interrogés par des détectives », indique le communiqué. Un représentant de la société de production a confirmé que le tournage avait été interrompu, ajoutant que « la sécurité de nos acteurs et de notre équipe reste notre priorité absolue ».

Hutchins est diplômé de l’American Film Institute. Elle a tourné plusieurs courts métrages et a récemment été la photographie du film Archenemy de Joe Manganiello. Le cinéaste américain l’a nommée « étoile montante » en 2019.

« Nous avons appris ce soir la nouvelle dévastatrice qu’une de nos membres, Halyna Hutchins, directrice de la photographie d’une production intitulée » Rust « au Nouveau-Mexique, est décédée des suites de blessures subies sur le tournage », a déclaré le président national de la Cinematographers Guild, John Lindley, et La directrice exécutive nationale, Rebecca Rhin, a déclaré dans un communiqué. « Les détails ne sont pas clairs pour le moment, mais nous travaillons pour en savoir plus et nous soutenons une enquête complète sur cet événement tragique. C’est une perte terrible et nous pleurons le décès d’un membre de la famille de notre guilde. »

Baldwin est un producteur sur Rust, que Souza a également écrit. L’acteur incarne un hors-la-loi occidental qui essaie d’empêcher l’exécution de son fils adolescent avant qu’ils ne partent en fuite. Jensen Ackles a été choisi comme US Marshal qui traque Baldwin. Jeudi, Baldwin a partagé une photo de lui en costume complet sur le plateau.