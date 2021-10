Alec Baldwin a déchargé une arme à feu qui a tué une femme sur un plateau de tournage, selon le shérif

Selon le bureau du shérif du comté de Santa Fe, l’acteur et producteur Alec Baldwin a tiré au pistolet sur un plateau de tournage au Nouveau-Mexique qui a tué le directeur de la photographie et blessé le réalisateur.

Deux personnes ont été abattues jeudi après-midi sur le plateau : la directrice de la photographie Halyna Hutchins, 42 ans ; et le réalisateur du film, Joel Souza, 48 ans, selon un communiqué du bureau du shérif.

Hutchins a été transportée par avion à l’hôpital de l’Université du Nouveau-Mexique à Albuquerque, où elle a été déclarée décédée, a déclaré le bureau du shérif.

Souza est soigné pour ses blessures au centre médical régional Christus St. Vincent de Santa Fe.

Le bureau du shérif a déclaré que ses adjoints avaient été envoyés sur le plateau de tournage de Bonanza Creek Ranch, où le tournage était en cours pour le film western « Rust », après des appels au 911 à 13 h 50. Baldwin jouait le rôle principal dans le film, en plus de servir comme un des producteurs.

Aucune accusation n’a été déposée, mais le bureau du shérif a déclaré que « des témoins continuent d’être interrogés par des détectives ».

La production a été interrompue sur le film à petit budget, dont le tournage a commencé ce mois-ci.

« Nous avons reçu la nouvelle dévastatrice ce soir, qu’une de nos membres, Halyna Hutchins, directrice de la photographie d’une production intitulée » Rust « au Nouveau-Mexique est décédée des suites de blessures subies sur le plateau », a déclaré l’International Alliance of Theatrical Stage Employees Local 600 a déclaré dans un communiqué jeudi soir.

« Les détails ne sont pas clairs pour le moment, mais nous travaillons pour en savoir plus et nous soutenons une enquête complète sur cet événement tragique. C’est une perte terrible, et nous pleurons le décès d’un membre de la famille de notre guilde », a déclaré le local de l’IATSE, qui représente près de 8 000 cameramen, dont des directeurs de la photographie.



Un porte-parole de Baldwin a déclaré qu’il y avait eu un accident sur le plateau impliquant le raté d’un pistolet prop avec des blancs.

Jeudi soir, il n’était pas clair comment cela aurait pu se produire, même si les protocoles d’utilisation d’armes et d’armes à feu sur les plateaux de tournage sont généralement stricts.

Habituellement, un maître des accessoires ou un armurier agréé est responsable de la manipulation des armes sur le plateau, y compris le chargement des blancs. Cette personne serait celle qui surveillerait l’utilisation de l’arme et la montrerait à l’assistant réalisateur ou aux acteurs qui pourraient l’utiliser. Les productions nécessitent également souvent l’utilisation de boucliers pendant le tournage, mais pas pendant les répétitions. Les balles réelles ne sont pas censées être sur un plateau.

Le journal Santa Fe New Mexican a rapporté que Baldwin a été vu jeudi devant le bureau du shérif en larmes, mais les tentatives pour le joindre ont échoué.

« Selon les enquêteurs, il semble que la scène filmée impliquait l’utilisation d’une arme à feu à hélice lorsqu’elle a été déchargée », a déclaré le porte-parole du bureau du shérif, Juan Rios. « Les détectives enquêtent sur comment et quel type de projectile a été tiré. »

Les députés ont répondu vers 14 heures au plateau de tournage de Bonanza Creek Ranch, qui est un lieu de tournage populaire depuis plus de 60 ans, selon KOAT-TV, la station affiliée d’ABC à Albuquerque, KOAT-TV.

Le premier film à y être tourné était « The Man From Laramie » avec Jimmy Stewart. C’était également le décor du classique « Blazing Saddles », « The Ballad of Buster Scruggs » et de la populaire émission télévisée « Longmire ».

Le ranch a six ensembles, dont une ville entière avec 24 bâtiments.

« Rust » parle d’un garçon de 13 ans qui est laissé à lui-même et à son jeune frère après la mort de leurs parents dans les années 1880 au Kansas, selon le site Internet Movie Database. L’adolescent s’enfuit avec son grand-père de longue date (joué par Baldwin) après que le garçon a été condamné à la pendaison pour le meurtre accidentel d’un éleveur local.

Le tournage de « Rust » devait se poursuivre début novembre, selon un communiqué de presse du New Mexico Film Office.

En plus de Baldwin, les producteurs de « Rust » comprenaient Ryan Smith (« Supercell »), Anjul Nigam (« Crown Vic »), Ryan Winterstern (« Titanic », « Watchmen »), Nathan Klingher (« One Way ») et Matt DelPiano (« Toute la nuit »).

Les autres acteurs du film incluent Travis Fimmel (« Élevé par les loups ») Frances Fisher (« Titanic », « Unforgiven ») et Brady Noon (« Good Boys »).

« L’ensemble des acteurs et de l’équipe ont été absolument dévastés par la tragédie d’aujourd’hui, et nous adressons nos plus sincères condoléances à la famille et aux proches d’Halyna », a déclaré le porte-parole de Rust Movies Productions LLC dans un communiqué.

Il y a eu d’autres décès très médiatisés sur les plateaux de tournage impliquant des pistolets à hélice.

En 1993, Brandon Lee, 28 ans, fils de la défunte star des arts martiaux Bruce Lee, est décédé après avoir été touché par une balle de calibre .44 alors qu’il tournait une scène de mort pour le film « The Crow ». L’arme était censée avoir tiré à blanc, mais une autopsie a révélé une balle logée près de sa colonne vertébrale.

La fille de Bruce Lee, Shannon Lee, a tweeté : « Nos pensées vont à la famille de Halyna Hutchins et à Joel Souza et à tous ceux qui sont impliqués dans l’incident de » Rust « . Personne ne devrait jamais être tué par une arme à feu sur un plateau de tournage. Période. »

En 1984, l’acteur Jon-Erik Hexum est décédé après s’être tiré une balle dans la tête avec un pistolet à hélice alors qu’il faisait semblant de jouer à la roulette russe avec un Magnum .44 sur le tournage de la série télévisée « Cover Up ».

Les accidents graves et parfois mortels sur les plateaux de tournage sont rares mais se sont multipliés ces dernières années.

Le mois dernier, un membre d’équipage de 38 ans a subi des blessures graves après une chute majeure aux studios Sunset Gower à Hollywood pendant la construction du film Netflix « Me Time », qui met en vedette Kevin Hart et Mark Wahlberg.

Le cascadeur de « The Walking Dead » John Bernecker est décédé en 2017 des suites de blessures subies lors du tournage d’une scène en Géorgie pour la huitième saison de la série AMC.

Dans le même État, Sarah Jones, membre d’équipage, a été tuée dans un accident de train en 2014 lors du tournage de « Midnight Rider » et sa famille a reçu 11,2 millions de dollars après avoir déposé une plainte pour mort injustifiée.

Un an plus tôt, un pilote d’hélicoptère, un cadreur et un membre d’équipage ont été tués dans un accident d’hélicoptère à Acton lors du tournage d’une série de téléréalité pour Discovery Channel, le pire accident de tournage en Californie en trois décennies.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.