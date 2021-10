Alec Baldwin a été franc contre les militants des droits des armes à feu

Alec Baldwin a l’habitude de dénoncer les militants des droits des armes à feu.

Baldwin, 63 ans, a accidentellement abattu la directrice de la photographie Halyna Hutchins jeudi dans ce qu’il a décrit comme un « accident tragique » sur le tournage de son film « Rust ». Le tournage a également envoyé le réalisateur Joel Souza dans un hôpital pour des soins d’urgence. Souza a depuis été libéré.

Alec Baldwin a été un ardent défenseur du contrôle des armes à feu. (Banque de photos Barbara Nitke/Peacock/NBCU via .)

La production du film a été interrompue pour une durée indéterminée.

En 2018, Baldwin a rejoint une coalition de célébrités, No Rifle Association (NoRA), dont l’objectif était de faire la lumière sur l’emprise présumée de la National Rifle Association sur le gouvernement des États-Unis.

L’APPEL DU FILM 911 « RUST » D’ALEC BALDWINS LIBÉRÉ

Halyna Hutchins a été tuée par un pistolet à hélice tiré accidentellement par l’acteur Alec Baldwin sur le tournage de « Rust ». (.)

« Nous allons mettre en lumière ce que vous et votre organisation faites à l’Amérique », a écrit la NoRA Initiative dans une lettre de 2018 au vice-président exécutif de la NRA, Wayne LaPierre (via la date limite). « Nous allons nous assurer que le monde entier voit vos mains ensanglantées. Nous venons pour votre argent. Nous venons pour vos marionnettes. Et nous allons gagner. »

La star de « C’est compliqué » s’est également attaquée à l’ancienne porte-parole de la NRA, Dana Loesch, sur les réseaux sociaux.

« Je vois que @DLoesch veut » reprendre la vérité « », a tweeté Baldwin en 2018.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

« Et elle ne se soucie pas du nombre de cadavres qu’elle doit enjamber dans cette poursuite. Le deuxième amendement n’est pas une carte de crédit morale qui vous achète toutes les armes que vous voulez. Cette loi doit être repensée. »

Alec Baldwin photographié sur le tournage de « Rust ». (Jim Weber/Santa Fe New Mexican)

Baldwin a rompu son silence sur la mort de Hutchins sur les réseaux sociaux vendredi matin.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Il n’y a pas de mots pour exprimer mon choc et ma tristesse concernant l’accident tragique qui a coûté la vie à Halyna Hutchins, une épouse, une mère et une collègue profondément admirée », a écrit Baldwin.

« Je coopère pleinement à l’enquête policière pour expliquer comment cette tragédie s’est produite, et je suis en contact avec son mari, lui offrant mon soutien ainsi qu’à sa famille. Mon cœur est brisé pour son mari, leur fils et tous ceux qui l’ont connu et J’aimais Halyna », a-t-il conclu.