Alec Baldwin a pratiqué la scène en pointant la caméra lors de l’accident mortel

Alec Baldwin a pratiqué la scène en pointant la caméra lors d’un accident mortel, s’est produit sur le tournage de son film Rust – qui a entraîné la mort de la directrice de la photographie Halyna Hutchins.

Baldwin pratiquait une scène où il a dégainé son arme et pointé la caméra pendant l’accident, révèlent des documents d’enquête. Alec Baldwin a tiré avec son pistolet à hélice lors d’une scène où le directeur de la photographie a été tué et le réalisateur du film Rust blessé.

NYPost rapporte que le témoignage de deux nouveaux témoins, publié par le bureau du shérif de Santa Fe ce dimanche soir, décrit le moment horrible où le directeur de la photographie de 42 ans a été abattu à l’intérieur de l’église sur le tournage du film « Rust, in New Mexico .

Baldwin était en train de répéter pour sortir le pistolet d’un banc d’église à Bonanza Creek Ranch quand il l’a pointé vers la caméra, tandis que Hutchins et le directeur de 48 ans, Joel Souza, étaient derrière. Souza dit qu’il a entendu un « pop fort » et s’est rendu compte que lui et Hutchins saignaient – ​​selon l’interview de la police.

Le directeur a déclaré aux enquêteurs qu’il se souvenait d’avoir entendu l’expression « arme à feu froide » (arme accessoire qui contient des blancs et a été « vérifiée » pour l’utilisation), lors de la préparation de la scène, indiquant que l’arme à feu était déchargée et sûre à utiliser, mais il ne pouvait pas se rappeler si l’arme, décrite comme un « revolver » dans les dossiers, avait été vérifiée après le retour de l’équipe de la pause déjeuner, avant que l’incident ne se produise.

Un autre témoin, le caméraman Reid Russel, a donné plus de détails sur le moment qui a conduit à la terrible tragédie.

« (Russel) a dit que pendant qu’ils se préparaient, il y avait une ombre provenant de la lumière extérieure et qu’ils devaient déplacer la caméra sous un angle différent d’Alec » – dit l’ordre. « Il a dit qu’Alec essayait d’expliquer comment il allait dégainer l’arme et où se trouverait son bras lorsque l’arme serait sortie de l’étui » – selon l’ordre. « (Russel) n’était pas sûr parce que le coup de feu avait été tiré et il ne se souvenait que de la forte explosion de l’arme » – disent les documents.

Souza, qui regardait par-dessus l’épaule de Hutchins jeudi lorsque la tragédie s’est produite, a reçu une balle dans l’épaule et Hutchins dans la poitrine.

« (Russel) a dit qu’après le coup de feu, il se souvenait de (Souza) avec du sang partout sur lui, et (Hutchins) parlant et disant qu’il ne pouvait pas sentir ses jambes », disent les enregistrements.

Souza a déclaré aux autorités que Hutchins a reculé en se plaignant de douleur avant d’être aidé à se mettre au sol. Hutchins a été transporté par avion à l’hôpital, mais n’a pas pu être sauvé. Sousa est depuis sorti de l’hôpital.

Le rapport indique que cet accident mortel s’est produit au cours d’une journée tendue remplie de nombreux problèmes entre l’équipe de tournage et l’équipe de production qui a supervisé le film.

Russel a déclaré à la police que le tournage était en retard ce jour-là et qu' »ils avaient beaucoup de travail à terminer » après que six membres de l’équipe de tournage ont quitté le plateau le matin après « des problèmes de production qui comprenaient les paiements et l’hébergement » – selon les documents. .

Il a ajouté que l’équipe qui a quitté le plateau, qui aurait été remplacée par des travailleurs non syndiqués et menacé de « sécurité » s’ils ne partaient pas immédiatement, avait précédemment écrit une « lettre à la production au sujet des désaccords ».

Souza avait également mentionné que la production était en retard, principalement parce qu’il n’y avait qu’une seule caméra disponible après le départ de l’équipe.

« Pendant les heures du matin, la journée a commencé tard car une équipe de cameramen avait démissionné et ils ont dû trouver une autre équipe de cameramen pour aider avec le film », a déclaré Souza à la police. « (Souza) a déclaré qu’une fois qu’ils avaient engagé une autre équipe de caméramans pour les aider, la journée prenait plus de temps que d’habitude car ils n’avaient qu’une seule caméra à filmer. »

Le rapport note que les cinéastes ont traditionnellement utilisé de vraies armes sur les plateaux de tournage, mais les chargent avec des blancs plutôt que des balles réelles pour éviter des accidents similaires.

La production du film a été interrompue au milieu des enquêtes sur le tournage, et un Baldwin absolument dévasté serait en train de prendre une pause dans ses autres projets.

Aucune arrestation n’a été effectuée. Le bureau du shérif de Santa Fe a déclaré dimanche soir que l’incident « reste une enquête active et ouverte » et qu’une conférence de presse sur le sujet aura lieu mercredi.