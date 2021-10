Alec Baldwin a remis un pistolet à hélice sur l’ensemble «Rust» d’un membre d’équipage qui avait déjà été licencié après l’accident de 2019

Le membre d’équipage qui a remis à Alec Baldwin un pistolet à hélice sur le tournage de « Rust » avait déjà été licencié d’un projet distinct après un autre incident avec une arme à feu à hélice.

Jeudi, Baldwin a déchargé une arme à feu alors qu’il répétait une scène pour le film de genre western, entraînant la mort de la directrice de la photographie Halyna Hutchins.

Selon un mandat des autorités, l’acteur de 63 ans s’est vu remettre l’arme à feu par l’assistant réalisateur Dave Halls. Un mandat indiquait que Halls avait remis le pistolet à hélice à Baldwin et l’avait déclaré « froid », un terme industriel signifiant que l’arme n’était pas chargée de munitions, y compris à blanc.

L’arme utilisée par Baldwin était l’une des trois qu’un spécialiste des armes à feu, ou armurier, avait placées sur un chariot à l’extérieur du bâtiment où se répétait une scène, selon les dossiers du tribunal. Selon l’Associated Press, citant la demande de mandat de perquisition, Halls ignorait que des balles réelles se trouvaient à l’intérieur de l’arme à feu.

Fox News peut maintenant confirmer que Halls a été licencié d’un projet distinct en 2019 après qu’un membre de l’équipe de « Freedom’s Path » s’est blessé à cause d’un pistolet à hélice.

Alec Baldwin a accidentellement déchargé une arme à feu sur le tournage du film « Rust », entraînant la mort d’un membre de l’équipe. L’arme lui a été remise par Dave Halls, qui a déclaré que l’arme était déchargée. (.)

« Je peux confirmer que Dave Halls a été licencié du tournage de » Freedom’s Path « en 2019 après qu’un membre de l’équipe a subi une blessure mineure et temporaire lorsqu’une arme à feu a été déchargée de manière inattendue », a déclaré un producteur du film dans un communiqué.

« Halls a été retiré du plateau immédiatement après le déchargement du pistolet à hélice », a ajouté le producteur. « La production n’a pas repris le tournage jusqu’à ce que Dave soit hors du site. Un rapport d’incident a été rédigé et classé à ce moment-là. »

Fox News a contacté Halls pour commentaires.

Le directeur adjoint Dave Halls a été licencié d’un projet distinct en 2019 après qu’un incident a entraîné une blessure par arme à feu d’un membre d’équipage. (IMDb/Jim Weber/Santa Fe New Mexican)

Le cinéaste a été assistant réalisateur sur de nombreux titres, dont « Reno 911 ! », « Bones », « The Matrix Reloaded » et « Hannah Montana : The Movie ». Il a également travaillé comme second assistant réalisateur sur le clip « Born Villain » de Marilyn Manson.

L’incident a entraîné la mort de la directrice de la photographie Halyna Hutchins. (Photo de Fred Hayes/. pour SAGindie)

Le producteur est la deuxième personne à émettre des doutes sur le bilan de sécurité de Halls. Dimanche, un autre membre d’équipage qui a travaillé avec Halls a déclaré qu’elle avait fait part de ses inquiétudes à son sujet en 2019.

La membre de l’équipe Maggie Goll, qui a travaillé avec Halls sur « Into the Dark », a déclaré à l’Associated Press que lorsqu’ils travaillaient ensemble, elle avait déposé une plainte interne auprès des producteurs exécutifs pour des inquiétudes concernant le comportement de Halls sur le plateau.

Goll a déclaré dimanche dans un e-mail que Halls avait ignoré les protocoles de sécurité pour les armes et les pièces pyrotechniques et avait tenté de continuer à filmer après qu’un membre de l’équipe avait » glissé dans un état de fugue diabétique « .

Les autorités du Nouveau-Mexique ont ouvert une enquête après la fusillade sur le plateau la semaine dernière qui a vu Hutchins mourir et le réalisateur Joel Souza se blesser lui-même.

Dans un e-mail envoyé aux membres de l’équipe de « Rust » ce week-end, l’équipe de production du film a confirmé que le travail sur le film avait été suspendu au moins jusqu’à la fin de l’enquête. L’équipe a déclaré qu’elle travaillait avec les forces de l’ordre et menait son propre examen de sécurité interne. La société de production propose également des conseils en matière de deuil.

Aucune accusation n’a été déposée. Les procureurs et les forces de l’ordre devraient faire le point sur l’enquête mercredi.

