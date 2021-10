Alec Baldwin a tiré avec un pistolet à hélice et a accidentellement tué le directeur de la photographie – et blessé le réalisateur, sur le tournage du film Rust. L’acteur de 68 ans, qui tournait le film West au Bonanza Creek Ranch jeudi, a déchargé le pistolet sur le plateau, tuant accidentellement la directrice de la photographie Halyna Hutchins, 42 ans, et blessant le réalisateur Joel Souza.

Selon The Independent, les députés du comté de Santa Fe ont été appelés sur le tournage du film Rust jeudi après-midi. Le bureau du shérif a déclaré que deux personnes avaient été abattues, dont la directrice de la photographie Halyna Hutchins, 42 ans, qui a été transportée par avion à l’hôpital de l’Université du Nouveau-Mexique, où elle est décédée.

La mort de la directrice de la photographie Halyna Hutchins, 42 ans, a été confirmée par l’International Guild of Cinematographers, Local 600 :

« Nous avons appris ce soir la nouvelle dévastatrice qu’une de nos membres, Halyna Hutchins, directrice de la photographie pour une production intitulée Rust au Nouveau-Mexique, est décédée des suites de blessures subies sur le plateau », ont déclaré John Lindley, président de la guilde, et Rebecca Rhine, PDG , dans une déclaration à Variety. «Les détails ne sont pas clairs pour le moment, mais nous travaillons pour en savoir plus et soutenir une enquête complète sur cet événement tragique. C’est une perte terrible, et nous pleurons le décès d’un membre de notre famille Guilde. «

Le directeur Joel Souza a été transporté en ambulance à l’hôpital de Santa Fe. Les autorités disent qu’elles mènent une enquête sur la manière et le projectile que l’arme a tiré lors de l’incident.

« Cet incident reste une enquête active. Au fur et à mesure que de plus amples informations seront disponibles, des mises à jour seront fournies », a déclaré le département du shérif.

Le film est tourné dans le ranch de 2 000 acres, où « 3:10 to Yuma », « Cowboys & Aliens » et « The Ballad of Buster Scruggs » ont été tournés.

Dans le film, Alec Baldwin incarne le hors-la-loi Harlan Rust, qui s’enfuit avec son petit-fils de 13 ans après que l’adolescent a accidentellement tué un éleveur.

« Il y a eu un accident aujourd’hui sur le tournage de Rust au Nouveau-Mexique qui a impliqué le raté d’un pistolet prop. Deux membres de l’équipe ont été transportés à l’hôpital et reçoivent des soins. La production est arrêtée pour le moment. La sécurité de nos acteurs et de notre équipe continue d’être notre priorité absolue », a déclaré à Deadline un porte-parole de la production de Rust Movie Productions LLC.

L’enquête se poursuit ouverte et active. Aucune accusation n’a été déposée en lien avec l’incident. Des témoins continuent d’être interrogés par des détectives. Alec Baldwin a déjà été interrogé par les autorités et libéré, a déclaré un responsable du département du shérif de Santa Fe.

Alec Baldwin – qui a été photographié choqué et profondément affecté par ce qui s’est passé à l’extérieur du bureau du shérif, a exprimé via Twitter le cœur brisé.

« Il n’y a pas de mots pour exprimer mon choc et ma tristesse concernant l’accident tragique qui a coûté la vie à Halyna Hutchins, une épouse, une mère et une collègue que nous admirons profondément », a écrit l’acteur sur Twitter. «Je coopère pleinement à l’enquête policière pour expliquer comment cette tragédie s’est produite et je suis en contact avec son mari, lui offrant mon soutien ainsi qu’à sa famille. Mon cœur est brisé pour son mari, son fils et tous ceux qui ont connu et aimé Halyna. »

Le mari de la directrice de la photographie Halyna Hutchins a confirmé vendredi qu’il avait été en contact avec Alec Baldwin et qu’il le soutenait beaucoup.

« J’ai parlé à Alec Baldwin et il me soutient beaucoup », a déclaré Matthew Hutchins au Daily Mail.

Mon Dieu, c’est terrible, il n’y a pas de mots pour quelque chose comme ça, une tragédie pour les deux familles. Automatiquement tout le monde a pensé à Brandon Lee et qu’après son accident mortel en 1994, sur le tournage de The Crow, cela devrait être regardé plus attentivement et évité. Un autre acteur décédé dans les mêmes circonstances mais en 1984, était Jon-Erik Hexum, protagoniste de la série CBS « Cover Up », dans ce cas il a fait semblant de jouer à la roulette russe avec le pistolet, dans le cas de Lee, l’acteur Michael Massee a tiré avec le pistolet dans une scène.