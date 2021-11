Alec Baldwin a été poursuivi pour le tournage sur le tournage du film Rust dans lequel le directeur de la photographie a été tué Hutchins Halyna; L’appel a été déposé par un membre de l’équipe du film, ont rapporté les avocats.

Le procès intenté comprend également l’armurier Hannah Gutiérrez-Reed, qui a affirmé par l’intermédiaire de ses représentants légaux qu’elle était « Encadré » pour la mort de Hutchins.

Le chef éclairagiste du film, Serge Svetnoy, déclare dans le procès que le l’incident « a été causé par des actes de négligence et des omissions » l’acteur et producteur principal, Baldwin, et d’autres.

« Il n’y avait aucune raison de mettre une balle réelle dans ce revolver Colt .45 ou qu’il se trouve n’importe où sur le plateau de Rust, et la présence d’une balle dans un revolver représentait une menace mortelle pour tout le monde », indique le procès. devant un tribunal de Los Angeles.

Svetnoy allègue que Baldwin, le réalisateur adjoint du film Dave Halls et Gutiérrez-Reed n’a pas suivi les pratiques de l’industrie cinématographique concernant le maniement des armes et « ils ont permis à un revolver chargé de balles réelles de viser des personnes vivantes ».

Le directeur de la photographie Hutchins est décédé pendant que Baldwin répétait une scène du western se déroulant au XIXe siècle dans laquelle il avait tiré sur la caméra.

En tant qu’armurier du film, Gutiérrez-Reed, 24 ans, était responsable des armes à feu et des munitions. Dans un communiqué publié mercredi, ses avocats ont de nouveau insisté pour qu’elle Je ne savais pas pourquoi il y avait des balles réelles sur le plateau.

« Nous demandons une enquête complète sur tous les faits, y compris les balles réelles, comment elles se sont retrouvées dans la boîte vide et qui les a mises là », a déclaré l’avocat Jason Bowles.

« Nous sommes convaincus qu’il s’agissait d’un sabotage (…) Nous pensons que la scène a également été trafiquée avant l’arrivée de la police. »

La procureure du comté de Santa Fe, Mary Carmack-Altwies, dans une interview diffusée mercredi, a rejeté l’idée d’un complot. « Nous n’avons aucune preuve », a-t-il admis à ABC News.

Source : Excelsior