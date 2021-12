Alec Baldwin admet qu’il « lutte physiquement » depuis le tournage de « Rust »

Un Alec Baldwin désemparé, après avoir accidentellement tiré et tué le directeur de la photographie sur le tournage de son nouveau film / Twitter

*Alec Baldwin s’exprime dans sa première interview depuis le tournage fatal du directeur de la photographie Halyna Hutchins sur le tournage de son film « Rust ».

Nous avons signalé précédemment que l’accident a eu lieu à Santa Fe, au Nouveau-Mexique, lorsque Baldwin tournait une scène qui nécessitait que quelqu’un tire avec le pistolet à hélice. Pensé pour être chargé à blanc, les balles de l’arme ont frappé le réalisateur Joël Souza et directeur de la photographie Halyna Hutchins. Les autorités ont déclaré dans un communiqué que Hutchins était décédée des suites de ses blessures et que Souza avait été transportée par avion vers un hôpital voisin, puis renvoyée après avoir été soignée pour des blessures ne mettant pas sa vie en danger.

Baldwin s’est assis avec George Stéphanopoulos pour une longue interview sur la fusillade mortelle sur le tournage de son film Western.

Lors d’un segment sur Good Morning America mercredi, Stephanopoulos a qualifié son article de Baldwin d’interview «la plus intense» qu’il ait jamais réalisée dans sa carrière.

«C’est tellement brut. Je veux dire, comme vous pouvez l’imaginer, il est dévasté. Mais il était aussi très franc, il était très ouvert, il répondait à toutes les questions. Il a parlé d’Halyna Hutchins, a également parlé de rencontrer sa famille », a expliqué Stephanopoulos. «Il a raconté en détail ce qui s’est passé sur le plateau ce jour-là. Je dois vous dire que j’ai été surpris à de nombreux endroits au cours de cette heure et 20 minutes où nous nous sommes assis hier.

L’interview de Baldwin avec Stephanopoulos a été diffusée le 2 décembre et est actuellement disponible en streaming sur Hulu.

LIRE LA SUITE: Alec Baldwin en contact avec son mari, fils de Halyna Hutchins après une fusillade mortelle [VIDEO]

.@GStephanopoulos : « Vous sentez-vous coupable ? Alec Baldwin : « Non. Quelqu’un est responsable de ce qui s’est passé et je ne peux pas dire qui c’est, mais je sais que ce n’est pas moi. LIRE LA SUITE : https://t.co/zYugqKhIVW #BaldwinABC pic.twitter.com/97F9wOYYTT – ABC News (@ABC) 3 décembre 2021

« J’ai eu du mal physiquement. Je suis épuisé parce que je dois essayer d’être là pour mes enfants. Ma famille est tout ce que j’ai. Honnêtement à Dieu, je ne pouvais plus parler de ma carrière », a déclaré Baldwin lors de l’interview.

Tel que rapporté par PEOPLE, lorsque Stephanopoulos a demandé : « Est-ce la pire chose qui vous soit jamais arrivée ? » Baldwin a rapidement répondu : « Oui. Ouais. Parce que je repense, et je pense à ce que j’aurais pu faire.

« Vous avez ressenti un choc, vous avez ressenti de la colère, vous avez ressenti de la tristesse, vous sentez-vous coupable ? » demanda Stéphanopoulos.

L’acteur a répondu : « Non. Quelqu’un est responsable de ce qui s’est passé, et je ne peux pas dire qui c’est, mais je sais que ce n’est pas moi. Je veux dire, honnêtement envers Dieu, si je sentais que j’étais responsable, je me serais peut-être tué si je pensais que j’étais responsable. Je ne dis pas cela à la légère.

Baldwin a déclaré qu’il continuait de coopérer à l’enquête.

« Je n’ai rien à cacher », a-t-il déclaré, notant qu’on lui avait dit qu’il était « peu probable » qu’il fasse personnellement face à des accusations criminelles, selon le rapport.

« Je ferais tout pour défaire ce qui s’est passé », a-t-il déclaré.

«Je veux m’assurer que je ne donne pas l’impression d’être la victime, car nous avons deux victimes ici. Tout ce qui s’est passé ce jour-là qui a précédé cet événement a été précipité sur une idée, et cette idée est qu’Halyna et moi avions quelque chose de profond en commun », a-t-il ajouté, « c’est-à-dire que nous avons tous les deux supposé que l’arme était vide, à part ces mannequins. Les manches. »

Alec Baldwin, George Stephanopoulos (Photo de Jeff Neira/ABC via .)

Dans une déclaration publiée précédemment, Baldwin a déclaré: « Il n’y a pas de mots pour exprimer mon choc et ma tristesse concernant l’accident tragique qui a coûté la vie à Halyna Hutchins, une épouse, une mère et une collègue profondément admirée. Je coopère pleinement à l’enquête policière pour déterminer comment cette tragédie s’est produite.

Il a poursuivi: «Je suis en contact avec son mari, lui offrant mon soutien ainsi qu’à sa famille. Mon cœur est brisé pour son mari, leur fils et tous ceux qui ont connu et aimé Halyna.

L’acteur a déclaré qu’il était en « contact constant » avec le mari d’Halyna Matthieu Hutchins et leur fils de 9 ans Andros.

« Nous sommes en contact permanent avec lui parce que nous sommes très inquiets pour sa famille et son enfant », a ajouté Baldwin.