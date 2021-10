Alec Baldwin aurait été «inconsolable» (Photo: AP – .)

Alec Baldwin aurait annulé d’autres projets après avoir été laissé « inconsolable » à la suite de la fusillade mortelle accidentelle de Halyna Hutchins sur le tournage de Rust.

Le directeur de la photographie Hutchins, 42 ans, a été tué par balle lorsque Baldwin, 63 ans, a déchargé le pistolet à hélice pendant le tournage.

Une source a déclaré que l’acteur cherchait « à prendre du temps pour lui-même et à se recentrer ».

Ils ont poursuivi en disant: «C’est ainsi qu’il gère les moments difficiles. Chaque fois que quelque chose de mauvais arrive, à court terme, il se retire de [the] yeux du public.’

Baldwin était « hystérique et absolument inconsolable pendant des heures » après la fusillade, ont-ils déclaré à People. « Tout le monde sait que c’était un accident, mais il est absolument dévasté. »

L’acteur, qui jouait et coproduisait le film, s’est récemment exprimé sur la tragédie.

Baldwin est apparu dévasté après la tragédie (Photo: AP)

Il a déclaré: «Il n’y a pas de mots pour exprimer mon choc et ma tristesse concernant l’accident tragique qui a coûté la vie à Halyna Hutchins, une épouse, une mère et une collègue profondément admirée.

«Je coopère pleinement à l’enquête policière pour déterminer comment cette tragédie s’est produite.

«Je suis en contact avec son mari, lui offrant mon soutien ainsi qu’à sa famille. Mon cœur est brisé pour son mari, leur fils et tous ceux qui ont connu et aimé Halyna.

Le réalisateur Joel Souza, 48 ans, a également reçu une balle dans l’épaule, bien qu’il soit depuis sorti de l’hôpital.

Qui est Halyna Hutchins ?

Halyna Hutchins, mère d’un enfant, est née en Ukraine et a grandi sur une base militaire soviétique dans le cercle polaire arctique avant de fréquenter l’Université nationale de Kiev.

Après avoir obtenu un diplôme en journalisme international, elle a travaillé comme journaliste d’investigation pour des documentaires britanniques en Europe de l’Est.

Cependant, la véritable passion de Hutchins résidait dans le cinéma, et elle a déménagé à Los Angeles, où elle a travaillé comme assistante de production et comme assistante électrique.

Elle a également tourné ses propres courts métrages, inspirés par des cinéastes tels que Christopher Doyle et Sergey Urusevskiy.

Halyna a récemment travaillé sur le film d’horreur The Mad Hatter (Photo : Armando Gutierrez)

Sur les conseils du directeur de la photographie Robert Primes, Hutchins s’est inscrit au programme de maîtrise en cinéma de l’American Film Institute Conservatory en 2013 et a obtenu son diplôme deux ans plus tard.

En 2018, Hutchins était l’une des huit femmes cinéastes sélectionnées pour le premier laboratoire DP de la 21st Century Fox, et en 2019, elle a été choisie comme étoile montante par le magazine American Cinematographer.

Hutchins a ensuite travaillé sur des films tels que les horreurs The Mad Hatter and Darlin’ et le drame policier Blindfire, et la série BET + A Luv Tale: The Series.

Elle a également travaillé sur le thriller mystérieux de Joe Mangianello Archenemy, qui a fait sa première au Beyond Fest 2020 et a reçu une nomination au Festival international du film de Sitges.

Dans un communiqué, un représentant de Rust Movies Productions LLC a déclaré: “ L’ensemble des acteurs et de l’équipe ont été absolument dévastés par la tragédie d’aujourd’hui, et nous adressons nos plus sincères condoléances à la famille et aux proches d’Halyna.

« Nous avons interrompu la production du film pour une période indéterminée et coopérons pleinement avec l’enquête du département de police de Santa Fe. »

Ils ont ajouté: « Nous fournirons des services de conseil à toutes les personnes liées au film pendant que nous travaillons à traiter cet événement horrible. »

Plus: Nouvelles du Showbiz américain



Le service de police de Santa Fe a confirmé qu’ils enquêtaient sur l’incident et que Baldwin avait volontairement fait une déclaration. Il a été vu à l’extérieur de la gare en larmes.

Aucune accusation n’a été déposée.

Metro.co.uk a contacté les représentants d’Alec Baldwin pour commentaires.



PLUS : Le réalisateur de Rust s’exprime pour la première fois après qu’Alec Baldwin a tué Halyna Hutchins sur le plateau : « Je suis écœuré par la perte de mon ami »



PLUS : Alec Baldwin de Rust tirant sur Halyna Hutchins « a peut-être été filmé » alors que le mandat de perquisition est délivré

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();