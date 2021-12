Alec Baldwin assiste au premier événement public depuis le tournage de « Rust »

Lire du contenu vidéo

PA

Alec Baldwin a fini de faire profil bas après la fusillade fatale sur le plateau de tournage de « Rust » – en fait, il s’est mis au premier plan en tant que maître de cérémonie.

Faisant sa première apparition depuis la mort accidentelle du directeur de la photographie, Halyna Hutchins, en octobre … Alec était sur le podium jeudi soir à New York pour le gala du Ripple of Hope Award — un Robert F. Kennedy Charité des droits de l’homme.

Alec a été rejoint par sa femme Hilaria, et se sentant assez léger pour offrir un peu d’humour – il a ouvert la soirée en disant: « Merci d’être tous venus ce soir. C’est génial d’être ensemble en personne. C’est génial d’être avec tout le monde. Ma femme et moi avons six enfants, n’importe quoi sortir de la maison pendant 30 minutes.

L’événement est survenu une semaine après la diffusion de la première interview d’Alec sur le tournage d’Halyna et la fille de RFK Kerry Kennedy a remercié l’acteur d’être là … reconnaissant qu’il fait toujours face à une tragédie. Elle a dit: « Il est là dans les bons et les mauvais moments, dans vos bons et mauvais moments et ses bons et mauvais moments, il se présente toujours. Je suis si fière. »

Lire du contenu vidéo

Actualités ABC

Au cours de l’interview d’ABC, Baldwin a déclaré qu’il ne s’est pas senti coupable ou la responsabilité de La mort d’Halyna, affirmant que le blâme incombe uniquement à celui qui a apporté des balles réelles sur le plateau de tournage.

Il a également expliqué pourquoi il pointait l’arme dans la direction d’Halyna et a affirmé qu’elle s’était déclenchée même s’il n’avait pas appuyé sur la gâchette.