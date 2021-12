Alec Baldwin a récemment parlé de la fusillade tragique sur le tournage de Rust, s’exprimant franchement dans une interview aux heures de grande écoute avec l’animateur d’ABC News George Stephanopoulos. Maintenant, après la conversation assise, Baldwin attribue à sa femme, Hilaria, le mérite d’être sa « raison de vivre ». Prenant sur Instagram, Baldwin a partagé une douce photo de lui tenant l’un de ses enfants et de Hilaria près d’un grand plan d’eau, et il a écrit une légende sincère à côté.

« Peu importe ce qui m’arrive. Peu importe ce que je souffre. Si je gagne ou que je perds, n’importe quoi. N’importe quoi. Personne ne peut m’enlever la joie et l’amour que tu m’as donnés », a écrit Alec en taguant le compte Instagram d’Hilaria. « Ce sont des moments difficiles. Le monde est étouffé par les vapeurs de la haine. Mais vous m’avez donné une raison de vivre. » il a conclu ses articles en écrivant: « Notre vie avec notre famille est tout ce qui m’importe. Rien d’autre. Je vous le dois. »

La directrice de la photographie Halyna Hutchins a été tuée sur le tournage de Rust le 21 octobre, après qu’un pistolet prop que Baldwin tenait se soit déchargé. Au départ, on ne croyait pas que l’arme était chargée de balles réelles. En plus de la mort de Hutchins, l’incident a également blessé le réalisateur du film, Joel Souza. Après l’incident, Baldwin a publié une déclaration sur Twitter, et plus tard, il a parlé à un groupe de photographes qui enquêtaient sur l’incident.

« Une femme est morte », a-t-il déclaré au groupe, selon Deadline. « C’était mon amie. Elle était mon amie. Le jour où je suis arrivé à Santa Fe pour commencer le tournage, je l’ai emmenée dîner avec Joel, le réalisateur. Nous étions une équipe très, très bien huilée qui tournait un film ensemble et puis ça un événement horrible s’est produit. »

Au cours de son entretien avec Stephanopoulos, Baldwin a affirmé qu’il « n’avait pas appuyé sur la gâchette » du pistolet, déclarant qu’il n’avait aucune idée de pourquoi ni comment il avait tiré une balle réelle. Cette affirmation a été soutenue par l’assistant réalisateur du film, David Halls. Dans une déclaration précédente à Good Morning America, l’avocate de Halls, Lisa Torraco, a déclaré : « Dave m’a dit depuis le tout premier jour où je l’ai rencontré qu’Alec n’avait pas appuyé sur la détente. Son doigt n’a jamais été dans le pontet. »

En plus de la nouvelle interview, il y aura également une édition spéciale de deux heures de 20/20, qui sera diffusée le 10 décembre. Cette émission spéciale se concentrera sur l’accident de Rust et présentera d’autres interviews avec des personnes impliquées. La fusillade sur le tournage de Rust fait toujours l’objet d’une enquête et aucune accusation n’a été déposée.