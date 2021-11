Serge Svetnoy (en médaillon et deuxième à droite) poursuit Alec Baldwin (à gauche) pour la mort d’Halyna Hutchins (à droite) (Photo: Backgrid; .; EPA)

Alec Baldwin avait le « devoir de revérifier » l’arme qui a causé la mort d’Halyna Hutchins, selon une nouvelle action en justice déposée par l’électricien en chef Serge Svetnoy, qui détenait le directeur de la photographie alors qu’elle mourait.

L’acteur et les membres de l’équipe et de l’équipe de production de Rust sont poursuivis par Svetnoy pour « grave détresse émotionnelle » après l’incident tragique.

Svetnoy était à l’intérieur du décor de l’église lorsque Hutchins, 42 ans, a été accidentellement abattu par Baldwin et avait bercé son ami mourant pendant plus de 20 minutes jusqu’à l’arrivée de l’ambulance.

L’électricien, qui se tenait à quelques mètres de Baldwin lorsque le pistolet à hélice a tiré, a également été touché par des fragments de balle.

Son procès est le premier déposé depuis que la tragédie a eu lieu le 21 octobre, avec le dépôt alléguant que comme la scène était une répétition, Baldwin n’avait pas besoin d’appuyer sur la gâchette.

Svetnoy a déclaré à Sky News: « Je ne m’y attendais pas, personne ne s’y attendait. »

Svetnoy avait été celle qui tenait Hutchins lors de sa mort (Photo: Handout / Serge Svetnoy/ .) /

Les documents judiciaires ajoutent: « Cette obligation demandait à l’accusé Baldwin de revérifier le revolver Colt lors de sa manipulation pour s’assurer qu’il ne contenait pas de balles réelles. »

Svetnoy, qui était originaire d’Ukraine comme Hutchins, a déposé une plainte pour négligence générale en nommant les producteurs, dont Baldwin, l’armurier Hannah Gutierrez-Reed et d’autres.

Son avocat Gary Dordick a ajouté: « Quand vous avez des producteurs millionnaires et multimillionnaires qui mettent leur argent et leurs bénéfices avant la sécurité et la vie humaine, cela doit être puni, cela doit être arrêté. »

« Alec Baldwin a été poursuivi pour dommages-intérêts punitifs parce que lorsqu’une arme à feu, une vraie arme à feu, lui a été remise sur le plateau, il a supposé qu’elle était sûre.

L’avocat de Svetnoy pense que Baldwin avait « le devoir de revérifier » l’arme (Photo: Instagram)

« Il a pris une arme à feu, chargée d’une balle, l’a pointée sur un être humain et a appuyé sur la gâchette et a tiré sur la balle qui a tué des gens. »

Une enquête sur les circonstances qui ont conduit à la tragédie est en cours, les avocats de l’armurier Gutierrez-Reid alléguant que quelqu’un aurait saboté les blancs.

Ils ont déclaré dans un communiqué: « Nous attendons avec impatience l’enquête du FBI sur tous les faits, y compris les rondes en direct elles-mêmes, comment ils se sont retrouvés dans la « boîte des mannequins » et qui les y a mis.

«Nous sommes convaincus qu’il s’agissait d’un sabotage et Hannah est victime d’un coup monté. Nous pensons que la scène a également été falsifiée avant l’arrivée de la police.

Dans un communiqué, les producteurs de Rust ont déclaré: » La sécurité de nos acteurs et de notre équipe est la priorité absolue de Rust Productions et de toutes les personnes associées à la société.

Plus: Nouvelles du Showbiz américain



«Bien que nous n’ayons été informés d’aucune plainte officielle concernant la sécurité des armes ou des accessoires sur le plateau, nous procéderons à un examen interne de nos procédures pendant l’arrêt de la production.

« Nous continuerons de coopérer avec les autorités de Santa Fe dans leur enquête et d’offrir des services de santé mentale aux acteurs et à l’équipe pendant cette période tragique. »

