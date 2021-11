Alec Baldwin est devenu un bouc émissaire dans la fusillade fatale de « Rust » à cause de ses opinions politiques… du moins selon son frère.

Daniel Baudouin est apparu lundi sur « The Domenick Nati Show » … et pendant le coup de radio, il a dit que son frère ne devrait PAS être blâmé pour le incident mortel sur le plateau.

La façon dont Daniel le voit… Alec est un bouc émissaire parce qu’il est la grande star avec des opinions politiques franches, ce qui en fait une cible facile.

Daniel dit… « Vous savez qu’Alec a le nom, n’est-ce pas, alors allons-y et prenons Alec pour ses opinions politiques et les nombreuses, nombreuses choses merveilleuses qu’il a faites pour différentes organisations caritatives et personnes et sa femme et voyons si nous ne pouvons pas sensationnaliser cela et poursuivre Alec. »

DB ajoute… « C’est ce à quoi il est confronté parce qu’il a des opinions arrêtées et qu’il a la tête forte et qu’il a des opinions très fermes sur certaines choses et que les gens qui ne l’aiment pas profiteront de lui et persécuteront sa femme. C’est une cible . »

Comme tu es très chrétien. pic.twitter.com/Df6oNXPThv – Sunjeet Baadkar (@sunjeetbaadkar) 29 octobre 2021 @sunjeetbaadkar

Bien que Daniel n’entre pas dans les opinions politiques d’Alec, ce n’est un secret pour personne qu’Alec n’a pas aimé Donald Trump, imitant souvent l’ancien président sur « SNL », et approuvant Barack Obama a l’époque.

Rappelez-vous … l’un des premiers à s’empiler publiquement sur Alec a été Donald Trump Jr., qui a posté des t-shirts sur lesquels on pouvait lire : « Les armes à feu ne tuent pas les gens, Alec Baldwin tue les gens. »

Bien qu’il semble que les actions de Don Jr. soutiennent la théorie du bouc émissaire de Daniel, il convient de noter que le procureur de district enquêtant sur l’affaire au Nouveau-Mexique, Mary Carmack-Altwies, est un démocrate.

Au lieu de cela, Daniel dit l’armurier, Hannah Gutierrez-Reed, est responsable de la mort de Halyna Hutchins … avec l’assistant réalisateur Dave Halles.

Aux yeux de Daniel, Alec est exonéré par le fait que les gens sur le plateau ont dit à la police que Halls avait annoncé que l’arme qu’il avait remise à AB était « froide », ce qui signifie qu’elle ne contenait pas de balles réelles.

Comme vous le savez, c’était une erreur fatale … le revolver dans les mains d’Alec s’est avéré être avoir des munitions réelles.

Daniel dit que la responsabilité s’arrête avec l’armurier, mais il se demande pourquoi Halls a dit que c’était une arme « froide » si Halls ne l’a pas vérifié … et il pense qu’il est clair que les règles n’étaient pas suivies sur le plateau.

Daniel dit qu’Alec aimait vraiment Halyna et avait passé du temps avec sa famille … et nous avons vu Alec avec la famille à la suite de la fusillade.

Aucune accusation n’a été déposée et aucune arrestation n’a été effectuée… mais Daniel pense que lorsque la poussière retombera, ce ne sera pas AB qui ira en prison.

En bout de ligne pour Daniel … les acteurs sont juste sur le plateau pour jouer, et ce ne sont pas eux qui sont responsables des armes à feu sur le plateau.