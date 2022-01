Alec Baldwin a clairement indiqué qu’il se conformait et coopérait avec les enquêteurs à la suite de la tragique fusillade sur le tournage de Rust. Baldwin était un producteur et acteur du film, qui aurait tenu l’arme à feu qui s’est déclenchée sur le plateau, mettant fin à la vie de la directrice de la photographie Halyna Hutchins.

L’acteur de 63 ans a publié ses derniers commentaires sur Instagram pour répondre aux rumeurs et aux accusations selon lesquelles il n’aiderait pas à l’enquête. Baldwin a également cherché à aborder plusieurs nouveaux développements, répondant au volant de sa voiture.

« Toute suggestion selon laquelle je ne respecte pas les demandes, les ordres ou les demandes ou les mandats de perquisition concernant mon téléphone, c’est du taureau, c’est un mensonge », a déclaré Baldwin dans la vidéo. « Ils doivent spécifier ce qu’ils veulent exactement. Ils ne peuvent pas simplement passer par votre téléphone et prendre, vous savez, vos photos ou vos lettres d’amour à votre femme ou autre.

« Mais bien sûr, nous allons nous conformer à 1000% à tout cela. Nous sommes parfaitement d’accord avec cela », a poursuivi Baldwin. « Le meilleur moyen, le seul moyen, d’honorer la mort d’Halyna Hutchins est de découvrir la vérité. C’est ce vers quoi je travaille, j’insiste, j’exige. »

Baldwin s’est exprimé pour la dernière fois dans une interview exclusive avec ABC News, une décision que certains experts juridiques considéraient comme discutable. Pour la star de 30 Rock, il y a vu un moyen de faire face à la situation et de répondre aux nombreuses questions qui subsistaient sur l’accident.

« J’ai eu plus de personnes gentilles, attentionnées et généreuses d’esprit que j’ai eu de personnes malveillantes à propos de la mort d’Halyna Hutchins », a déclaré Baldwin dans la vidéo. « Je n’ai pas peur de dire cela, et de formuler cela dans certains euphémismes – quelqu’un est décédé très tragiquement. Et j’ai tellement, je veux dire tellement, la bonne volonté des gens. C’est tout simplement incroyable.

« Cela a sûrement été la pire situation dans laquelle j’ai jamais été impliqué et j’ai bon espoir que les personnes chargées d’enquêter sur toute cette affaire découvrent la vérité le plus tôt possible. Personne ne veut la vérité plus que moi, » continua Baldwin.

Le shérif à l’origine de l’enquête a fait écho aux commentaires de Baldwin, affirmant qu’il avait été « extrêmement coopératif » dans l’enquête sur l’accident sur le plateau. Il a également soutenu que l’arme était vide à l’exception des balles factices et qu’il n’avait jamais appuyé sur la détente avant que l’arme ne tire.