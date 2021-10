Alec Baldwin brise le silence sur le tournage d’un tournage

. – Alec Baldwin a rompu son silence après une fusillade mortelle sur le tournage de son nouveau film.

« Il n’y a pas de mots pour exprimer mon choc et ma tristesse face à l’accident tragique qui a coûté la vie à Halyna Hutchins, notre épouse, mère et collègue profondément admirée », a tweeté Baldwin vendredi. « Je coopère pleinement à l’enquête policière pour expliquer comment cette tragédie s’est produite et je suis en contact avec son mari, lui offrant mon soutien ainsi qu’à sa famille. Mon cœur est brisé pour son mari, son fils et tous ceux qui ont connu et aimé Halyna « .

L’acteur était au Nouveau-Mexique pour tourner son western « Rust », dans lequel il joue et produit. Baldwin a tiré avec une arme à feu sur le plateau, entraînant la mort de Halyna Hutchins, 42 ans, la directrice de la photographie du film.

Le réalisateur du film, Joel Souza, 48 ans, a également été blessé dans l’incident.

L’incident s’est produit vers 13 h 50, heure locale, selon les enquêteurs. Le bureau du shérif du comté de Santa Fe a déclaré que l’enquête « reste ouverte et active » et « aucune accusation n’a été déposée ».

Selon les enquêteurs, il semble que la scène filmée impliquait l’utilisation d’une arme à feu de secours lors du tir », a indiqué un communiqué de la police. « Les détectives enquêtent sur comment et quel type de projectile a été tiré.