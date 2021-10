Alec Baldwin brise son silence sur la mort d’Halyna Hutchins après un accident d’arme à feu

Alec Baldwin a publié une déclaration à la suite de l’incident tragique de jeudi sur le tournage de Rust, dans lequel il a déchargé une arme à feu, tuant la directrice de la photographie Halyna Hutchins et blessant le réalisateur Joel Souza. L’acteur, qui produit également le film basé au Nouveau-Mexique, a publié une déclaration sur Twitter vendredi après avoir été interrogé par la police.

« Il n’y a pas de mots pour exprimer mon choc et ma tristesse concernant l’accident tragique qui a coûté la vie à Halyna Hutchins, une épouse, une mère et une collègue profondément admirée », a-t-il écrit. « Je coopère pleinement à l’enquête policière pour expliquer comment cette tragédie s’est produite et je suis en contact avec son mari, lui offrant mon soutien ainsi qu’à sa famille. Mon cœur est brisé pour son mari, leur fils et tous ceux qui l’ont connu et aimé Halyna. »

Jeudi, le bureau du shérif de Santa Fe a confirmé que Baldwin avait tiré avec le pistolet à hélice qui a entraîné la mort de Hutchins et la blessure de Souza. Hutchins, 42 ans, a été transporté à l’hôpital de l’Université du Nouveau-Mexique à Albuquerque par hélicoptère mais est décédé peu de temps après. Souza a été soigné pour ses blessures au centre médical régional Christus St. Vincent de Santa Fe et a été libéré peu de temps après, selon l’actrice de Rust, Frances Fisher.

Vendredi, la section locale 44 de l’Alliance internationale des employés de la scène théâtrale (IATSE), un syndicat des propmasters, a déclaré dans un e-mail que l’arme tirée contenait « une balle réelle », selon IndieWire. Le syndicat a déclaré que le maître d’œuvre de Rust n’était pas membre du syndicat de la section locale 44, et le secrétaire-trésorier Anthony Pawluc a qualifié la fusillade de Rust de « décharge d’armes accidentelle ». Aucune accusation n’a été déposée en rapport avec l’incident et personne n’a été arrêté

La société de production Rust Movie Productions LLC a publié une déclaration jeudi soir, déclarant: « L’ensemble des acteurs et de l’équipe ont été absolument dévastés par la tragédie d’aujourd’hui, et nous adressons nos plus sincères condoléances à la famille et aux proches d’Halyna. Nous avons interrompu la production du film pour un période indéterminée et coopérons pleinement avec l’enquête du département de police de Santa Fe. Nous fournirons des services de conseil à toutes les personnes liées au film pendant que nous travaillons à traiter cet horrible événement. «