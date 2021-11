Alec Baldwin célèbre Halloween en famille au milieu de l’enquête sur Halyna Hutchins

L’épouse d’Alec Baldwin, Hilaria, a partagé un aperçu de leurs célébrations d’Halloween de « dernière minute » (Photo: Instagram)

L’épouse d’Alec Baldwin, Hilaria, a partagé des photos de la famille profitant d’une fête d’Halloween de « dernière minute » après quelques semaines « intenses ».

L’acteur de 63 ans a déchargé une arme à feu sur le plateau de tournage de Rust le mois dernier, tuant accidentellement Halyna Hutchins, 42 ans, et blessant le réalisateur Joel Souza.

Il a ensuite parlé pour la première fois de l’incident et a partagé sa dévastation, décrivant le directeur de la photographie comme son « ami ».

À la suite de ses commentaires, son partenaire a partagé une série de photos et de vidéos alors qu’ils profitaient d’un Halloween discret avec leurs enfants.

Dans les clichés, la star hollywoodienne a été vue posant en arrière-plan derrière ses enfants, déguisée en personnage de Where the Wild Things Are.

La maman de six enfants a regardé avec amour ses bébés alors qu’elle portait un look tout noir, tandis que leurs enfants plus âgés portaient des costumes de sorcière et des tenues de super-héros.

« Être parent à travers cela a été une expérience intense, c’est le moins qu’on puisse dire », a-t-elle écrit à côté de la publication. «Aujourd’hui, nous nous sommes mobilisés pour leur donner des vacances.

« Des costumes de dernière minute… un peu méli-mélo… mais ils étaient si heureux et ça m’a réchauffé le cœur de maman.

‘Joyeux Halloween, des Baldwinitos. Ils nous donnent ❤️. Nous vous envoyons ❤️🎃.’

Hilaria a également donné un aperçu de la façon dont son mari fait face à la tragédie et a expliqué qu’elle essayait de «limiter» son TSPT.

Alec a partagé sa dévastation face à l’incident (Photo: .)



Halyna Hutchins a été transportée à l’hôpital où elle a été déclarée morte (Photo: .)

«Je ne savais pas où j’allais, j’ai juste conduit. J’ai juste roulé en rond et en rond avec mes enfants », a-t-elle déclaré au New York Times. ‘J’ai apporté [Alec] ici parce que nous devons pleurer la mort d’Halyna. Alec a vécu une chose vraiment traumatisante, et j’essaie de limiter le SSPT.

« Vous regardez ce qui arrive aux soldats et aux policiers quand quelque chose comme ça se produit, c’est traumatisant. Nous sommes juste venus ici pour le calme.

«Il a besoin d’espace pour que je puisse prendre soin de lui et de sa santé mentale. C’est une chose terrible qui s’est produite. Alec se sent mal.

L’acteur de 30 Rock a déchargé une arme sur le plateau de Rust le 21 octobre, tuant accidentellement Hutchins, 42 ans, décédé des suites de ses blessures.

Plus : Showbiz



Il y a actuellement une enquête policière sur l’incident, avec Baldwin parmi les personnes interrogées par les autorités.

S’adressant aux journalistes vendredi, il a déclaré: « Je ne suis pas autorisé à faire de commentaires car il s’agit d’une enquête en cours, j’ai reçu l’ordre du département du shérif de Santa Fe, je ne peux répondre à aucune question sur l’enquête.

«C’est une enquête active sur la mort d’une femme. Elle était mon amie. Elle était mon amie. Le jour où je suis arrivé à Santa Fe pour commencer le tournage, je l’ai emmenée dîner avec Joel le réalisateur.

« Nous étions une équipe très, très bien huilée en train de tourner un film ensemble, puis cet horrible événement s’est produit. »

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire de célébrité, une vidéo ou des photos, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.



PLUS : Strictly Come Dancing 2021 : Adam Peaty « hors de lui » en tant que petite amie Eiri Munro attaqué par des trolls



PLUS : Insecure : la styliste d’Issa Rae révèle le processus « collaboratif » derrière un look emblématique : « J’ai pu créer des coiffures qui ont grandi avec elle »

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();