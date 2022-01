Alec Baldwin clame qu’il ne se conforme pas à l’enquête sur la fusillade

Baldwin a accidentellement tiré et tué Hutchins sur le tournage de Western Rust (Photos: . / Instagram @alecbaldwininsta)

Alec Baldwin a mis fin à toute suggestion selon laquelle il ne se conformait pas à l’enquête policière sur la fusillade mortelle d’Halyna Hutchins.

Baldwin, 63 ans, a déchargé un pistolet à hélice sur le tournage du western Rust en octobre, tuant accidentellement le directeur de la photographie du film Hutchins, 42 ans.

Les autorités auraient émis un mandat de perquisition il y a trois semaines pour accéder au téléphone de Baldwin, mais ne l’auraient pas encore reçu.

Réagissant aux affirmations selon lesquelles il ne coopère pas pleinement à l’enquête, l’acteur de It’s Complicated a expliqué dans une vidéo partagée sur sa page Instagram : » Toute suggestion selon laquelle je ne me conforme pas aux demandes ou ordres ou demandes ou mandats de perquisition concernant mon téléphone, c’est du taureau ***t. C’est un mensonge.’

Baldwin a expliqué que le retard est dû au fait qu’il vit à New York, ce qui signifie que les enquêteurs basés au Nouveau-Mexique où l’incident a eu lieu, doivent passer par les canaux appropriés pour signifier les mandats.

« Quelqu’un d’un autre État ne peut pas venir vous voir et vous dire: » Donnez-moi votre téléphone, donnez-moi ceci, donnez-moi cela « , a déclaré l’acteur.

‘Ils ne peuvent pas faire ça. Ils doivent passer par l’état dans lequel vous vivez. C’est un processus qui prend du temps. Mais bien sûr, nous allons nous conformer à 1000% à tout cela.

Il a ajouté: « Le meilleur moyen, le seul moyen, d’honorer la mort d’Halyna Hutchins est de découvrir la vérité. Je n’ai pas de soucis à ce sujet. Tout va s’arranger, peu importe ce qu’ils disent dans ces draps de droite.

Selon la BBC, des responsables du Nouveau-Mexique ont demandé l’aide des autorités de New York dans leurs efforts pour récupérer le téléphone vendredi.

Cela vient après que Baldwin a récemment déclaré qu’il travaillait pour passer de l’incident choquant.

Dans un message de Noël à ses partisans, l’acteur a déclaré: » J’ai hâte que certains aspects de cela soient derrière moi, bien sûr pour tous ceux qui sont impliqués dans cela, cela ne sera jamais derrière nous parce que quelqu’un est décédé si tragiquement.

Nouvelles du Showbiz américain



«Je ne perds jamais ça de vue, il ne se passe pas un jour sans que je pense à ça.

‘[I’m] J’essaie juste d’avancer dans ma vie et d’essayer de traverser une période difficile, une période vraiment difficile », a-t-il déclaré.

