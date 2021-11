À la suite d’une tragique fusillade accidentelle qui a fait une personne morte sur le plateau de Rust, Alec Baldwin double les affirmations d’un membre de l’équipe selon lesquelles le plateau n’était pas dans des « conditions dangereuses ». Selon Deadline, l’acteur a co-signé un message de la créatrice de costumes Terese Magpale Davis disant « les conditions dangereuses et chaotiques sont des taureaux––t » en republiant la capture d’écran sur son compte Instagram.

Venant après les acteurs et l’équipe qui se sont éloignés du film en raison de problèmes de sécurité et de problèmes financiers, Davis jette un éclairage différent sur les producteurs du film, les qualifiant de « certains des plus accessibles et des plus chaleureux avec lesquels j’ai jamais travaillé ».

Alors que l’enquête policière se poursuit, personne n’a encore été arrêté ou inculpé de quoi que ce soit. Cependant, le premier assistant-réalisateur David Halls et l’armurier Hannah Gutierrez sont actuellement au centre de l’enquête. Les producteurs du film ont profité de l’occasion pour se faire assister d’un avocat avec l’aide sérieuse d’une équipe de haut niveau associée à Jenner & Block. Les avocats ont promis de mener une enquête indépendante sur les événements et ont obtenu l’aide d’une équipe de communication de crise.

Halls a une carrière instable, ce qui le place au premier plan de l’enquête. En 2019, il a été licencié du tournage d’un autre film en raison de problèmes de sécurité et a été exclu d’un autre projet en raison de plaintes concernant sa conduite personnelle. Halls était la personne qui a remis l’arme à Baldwin, l’assurant qu’il s’agissait d’une « arme froide ». Il a ensuite admis dans un affidavit déposé qu’il n’avait pas correctement vérifié l’arme après qu’elle lui ait été remise par Gutierrez. La costumière défend toujours ses deux anciens collègues dans son message, affirmant que Hall a organisé plusieurs réunions de sécurité sur le tournage du film et qu’elle souhaitait sérieusement assurer le bien-être de tous.

Baldwin a confronté les paparazzi à Manchester, TV sur la question, leur disant « Je ne suis pas autorisé à faire de commentaires car c’est une enquête en cours. J’ai été commandé par le département du shérif à Santa Fe, je ne peux répondre à aucune question sur l’enquête. »

Il a fait remarquer que lui et la victime Halyna Hall étaient en très bons termes avant l’incident. « C’était mon amie ! Le jour où je suis arrivé à Santa Fe pour commencer le tournage, je l’ai emmenée dîner avec Joel le réalisateur », peu de temps après, l’acteur a été incité par sa femme Hilaria Baldwin à cesser de partager plus d’informations. « Tu sais quoi, pas de détails. »

« Nous étions une équipe très, très bien huilée en train de tourner un film ensemble et cet horrible événement s’est produit », a conclu l’acteur.