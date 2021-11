Alec Baldwin ne croit clairement pas que les conditions sur le tournage de « Rust » étaient chaotiques ou dangereuses avant la fusillade mortelle – il met en lumière au moins un membre de l’équipe qui insiste sur le fait que le film a eu un hoquet normal … et un accident majeur .

Baldwin vient de republier un long message d’une femme affirmant avoir travaillé sur le film, qui atteste des réunions de sécurité et des heures de travail normales sur le plateau – ainsi que la défense de l’embauche d’un armurier, Hannah Gutierrez-Reed.

Le message se lit comme suit: « L’histoire racontée selon laquelle nous sommes surmenés et entourés de conditions dangereuses et chaotiques est un taureau ** t. » Comme nous l’avons signalé, l’équipe de tournage du film avait quitté le plateau quelques jours seulement avant l’accident après s’être plaint de longues heures et de l’absence d’hébergement à l’hôtel.

Le membre d’équipage Alec a republié que l’équipage avait des hôtels, ils ne pensaient tout simplement pas qu’ils étaient « assez chics ».

Quant à Gutierrez, le message dit : « Était-elle la personne la plus expérimentée ? Non. Ses qualifications étaient-elles typiques pour un niveau 1 ? Oui… Mais comment pensez-vous que quelqu’un obtiendra cette expérience ? Nous avions tous un premier et un deuxième emploi. à un moment ou à un autre. »

Enfin, le membre d’équipage republié parle de ce qu’elle souhaite avoir fait différemment qui aurait pu sauver Halyna Hutchins‘ la vie. Elle dit: « J’appellerais un AD qui tendait une arme à un acteur. Pas parce que c’est mon travail, mais parce que je ne veux plus jamais perdre quelqu’un que j’aime à cause de ça. »

Baldwin parlé avec des photographes au cours du week-end dans le Vermont, leur disant que l’accident de Hutchins était « un sur un billion » et que l’ensemble « Rust » était serré. Il a également déclaré que le département du shérif de Santa Fe l’avait averti de NE PAS parler de l’affaire.

Bien qu’Alec lui-même ne fournisse pas ce récit de l’ensemble « Rust » … il le cosigne à tout le moins en le republiant, ce qui pourrait agacer les enquêteurs.

Les enquêteurs continuent de travailler pour déterminer ce qui n’a pas fonctionné et ont déclaré tous impliqués pourrait potentiellement faire l’objet d’accusations.