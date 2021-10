Alec Baldwin a fait ses premiers commentaires à la caméra sur la mort tragique de la directrice de la photographie Halyna Hutchins sur le tournage de Rust, un western qu’il tournait au Bonanza Creek Ranch près de Santa Fe, au Nouveau-Mexique. L’acteur, qui était également producteur du film, a déclaré qu’il doutait que la production du film reprenne un jour. Le 21 octobre, Baldwin a déchargé un pistolet à hélice que lui avait remis le directeur adjoint Dave Halls, qui aurait dit à Baldwin que le pistolet pouvait être utilisé en toute sécurité lors d’une répétition. Cependant, l’arme était chargée et Hutchins a été touché à la poitrine et le réalisateur Joel Souza à la clavicule. Hutchins est décédé à l’hôpital de l’Université du Nouveau-Mexique, tandis que Souza a été soigné pour ses blessures dans un autre hôpital et libéré le lendemain.

Baldwin a été autorisé à quitter le Nouveau-Mexique et il a emmené sa famille à Manchester, dans le Vermont. À l’extérieur de l’endroit où il séjournait, Baldwin a parlé aux paparazzi samedi matin. Dans la vidéo publiée par TMZ, on a demandé à Baldwin si le reste de Rust serait filmé. « J’en doute, » répondit-il. Il a également déclaré aux photographes qu’il était « extrêmement intéressé » par la limitation de l’utilisation des armes à feu lors de la production de films. « Je ne suis pas un expert dans ce domaine. Donc, quelle que soit la décision des autres personnes, c’est la meilleure voie à suivre, en termes de protection de la sécurité des personnes sur les plateaux de tournage, je suis tout à fait favorable et je coopérerai avec cela de quelque manière que ce soit. Je peux », a déclaré Baldwin, rapporte Indiewire.

Baldwin a déclaré aux journalistes qu’il ne pouvait pas parler spécifiquement de la fusillade car il s’agit d’une enquête en cours. Il a également appelé Hutchins son ami. « Nous étions une équipe très, très bien huilée en train de tourner un film ensemble, puis cet horrible événement s’est produit », a déclaré Baldwin. « Il y a des accidents fortuits sur les plateaux de tournage de temps en temps, mais rien de tel », a-t-il déclaré. « C’est un épisode sur un billion. C’est un événement sur un billion. »

Le bureau du shérif du comté de Santa Fe enquête sur l’incident. Jeudi, le shérif Adan Mendoza a déclaré que Halls et l’armurier Hannah Gutierrez-Reed étaient au centre de leur enquête, rapporte Yahoo Entertainment. Lorsque Today lui a demandé s’ils faisaient face à une « exposition légale pénale », Mendoza a déclaré que les deux étaient « de toute évidence au centre de l’enquête ». Il a également déclaré avoir refusé de dire que Baldwin était tout à fait « clair » de faire face à des accusations. « Personne n’a encore été innocenté », a expliqué Mendoza. « Encore une fois, il y a trois personnes qui ont manipulé l’arme à feu avant la mort de Mme Hutchins, donc ces personnes seront interrogées, sont au centre de l’enquête et donc personne n’a encore été innocenté. »

Dans une déclaration publiée par son équipe juridique, Gutierrez-Reed a confirmé les informations selon lesquelles il y avait eu deux décharges accidentelles sur le tournage de Rust avant le tournage. « Hannah n’a toujours, à ce jour, jamais eu de décharge accidentelle », indique le communiqué. « Le premier sur ce plateau était le maître des accessoires et le second était un cascadeur après qu’Hannah l’ait informé que son arme était brûlante à blanc. » L’équipe de Gutierrez-Reed a également affirmé que l’ensemble Rust était « dangereux », mais uniquement à cause des décisions prises par les producteurs.

« Hannah a été embauchée à deux postes sur ce film, ce qui a rendu extrêmement difficile de se concentrer sur son travail d’armurier », ont déclaré ses avocats, Jason Bowles et Robert Gorence. « Elle s’est battue pour l’entraînement, des jours pour entretenir les armes et le temps nécessaire pour se préparer aux coups de feu, mais a finalement été annulée par la production et son département. L’ensemble de la production est devenu dangereux en raison de divers facteurs, notamment le manque de réunions de sécurité. Ce n’était pas la faute d’Anne. » Ses avocats prévoient de « répondre davantage à ces rumeurs et à l’ensemble de l’incident » dans un autre communiqué la semaine prochaine.